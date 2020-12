Kiên Giang: Trục xuất 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 4.12, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an làm thủ tục trục xuất 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sau khi cách ly đủ 14 ngày theo quy định.

Trước đó, trong lúc tuần tra bảo vệ biên giới khu vực giáp với tỉnh Kam Pot (Campuchia), Công an TP.Hà Tiên (Kiên Giang) phát hiện 4 người Trung Quốc có dấu hiệu khả nghi, gồm: Yang Hang (32 tuổi), Jin Yue (31 tuổi), Gong Shi Zheng (18 tuổi) và He Long (17 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hồ Bắc).

Qua làm việc, 4 người này khai nhận trước đây làm việc ở tỉnh Sihanouk (Campuchia), đến cuối năm 2019 về lại Trung Quốc. Sau đó, do dịch Covid-19 nên 4 người không thể tới Campuchia làm việc lại được. Thông qua mạng internet, biết được một người đàn ông tên Hi Cư (người Trung Quốc nhưng thông thạo tiếng Việt) môi giới đưa người từ Trung Quốc qua Việt Nam rồi sang Campuchia với giá 15.000 Nhân dân tệ (tương đương 52 triệu đồng). Sau khi đồng ý giá, 4 người này mua vé bay từ tỉnh Hồ Bắc đến tỉnh Quảng Tây.

Tại đây, Hi Cư trực tiếp ra đón và thu hộ chiếu rồi dẫn cả 4 người đi qua đường tiểu ngạch. Khi vào lãnh thổ Việt Nam ngày 3.11 có xe đến đón cả nhóm cùng Hi Cư để di chuyển về vùng ĐBSCL. Khoảng 19 giờ ngày 5.11, xe đến bến xe khách TP.Hà Tiên, cả đoàn xuống xe. Hi Cư yêu cầu 4 người ngồi trong khu vực nhà chờ, sau đó Hi Cư liên lạc với người môi giới để đưa qua Campuchia. Khi Công an TP.Hà Tiên tuần tra phát hiện thì Hi Cư bỏ trốn. Công an TP.Hà Tiên phối hợp với lực lượng chức năng đưa 4 người nhập cảnh trái phép vào cách ly tại khu cách ly tập trung số 1, P.Pháo Đài, TP.Hà Tiên.