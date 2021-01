Kiến nghị chủ tịch tỉnh Bình Thuận xử phạt

Theo đó, tờ trình (số 01) của UBND TP.Phan Thiết chỉ ra một số hành vi vi phạm của Trần Thị Ngọc Nữ (44 tuổi, hộ khẩu TP.HCM, tạm trú KP.Long Sơn, P.Mũi Né). UBND TP.Phan Thiết đề nghị chủ tịch UBND tỉnh xử phạt bà Nữ 100 triệu đồng ; buộc bà này phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của khu đất nhà nước; buộc trả lại đất đã lấn, chiếm cho nhà nước và nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền hơn 165 triệu đồng theo quy định tại điểm d, khoản 7, điều 14, Nghị định 91.

Cùng ngày, UBND TP.Phan Thiết ra 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Thị Ngọc Nữ. Theo đó, Quyết định số 86/QĐ-XPVPHC, do Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Lê Văn Chơn ký, xử phạt Trần Thị Ngọc Nữ đã có hành vi vi phạm: tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, tại thửa đất số 43, tờ bản đồ 114, diện tích 40 mđất ở đô thị, tại KP.Long Sơn, P.Mũi Né. Số tiền bị xử phạt vi phạm hành chính là 25 triệu đồng. Buộc bà Nữ phải hoàn tất thủ tục xin giấy phép xây dựng trong thời gian 60 ngày; nếu trong thời gian này không có giấy phép thì buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng không phép

Quyết định số 87/QĐXPVPHC, do Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Phan Đức Tuyên ký, xử phạt Trần Thị Ngọc Nữ, đã có hành vi chuyển đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp để xây dựng nhà ở mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; thuộc thửa đất số 43, tờ bản đồ số 114, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 366407 do Sở TN-MT Bình Thuận cấp ngày 26.9.2017, với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trái phép là 453,7 m, tại KP.Long Sơn, P.Mũi Né, TP.Phan Thiết. Mức tiền bị xử phạt là 7,5 triệu đồng. Buộc Trần Thị Ngọc Nữ khôi phục lại tình trạng đất như ban đầu, theo khoản 4, điều 10 của Nghị định 91. Buộc Nữ nộp lại số tiền thu lợi bất chính do thực hiện hành vi vi phạm hành chính với số tiền phải nộp lại là trên 57 triệu đồng. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục là 20 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt.