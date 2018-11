Kiến nghị thu hồi tài sản của cựu Bí thư TX.Bến Cát

Chiều 9.11, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết Cơ quan CSĐT đang kiến nghị thu hồi toàn bộ tài sản mà ông Nguyễn Hồng Khanh (nguyên Bí thư TX.Bến Cát , vừa bị khởi tố, bắt tạm giam) đã mua bất hợp pháp của Công ty TNHH thương mại và sản xuất gỗ An Tây (gọi tắt Công ty gỗ An Tây).