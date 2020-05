Kiên quyết bác bỏ yêu sách phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông

Hồi âm kiến nghị này, Bộ Ngoại giao khẳng định: "Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ luôn là vấn đề thiêng liêng đối với đất nước. Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là kiên trì, kiên quyết đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế trước bất cứ hành vi vi phạm nào đối với vùng biển, thềm lục địa của Việt Nam, được xác định phù hợp với các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982 (UNCLOS 1982); đồng thời duy trì môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển".

Theo Bộ Ngoại giao, nhiệm vụ này càng trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế ngày càng có nhiều diễn biến mới, phức tạp, các tranh chấp liên quan đến biên giới lãnh thổ quốc gia, chủ quyền biển đảo diễn ra ngày càng gay gắt, khó lường, đưa đến nhiều thách thức mới và hệ lụy tiêu cực đối với an ninh và phát triển của đất nước.

Trước các hành vi vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán cũng như các quyền, lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông, cùng với hoạt động đấu tranh trên thực địa, Bộ Ngoại giao, các cơ quan Chính phủ và các Cơ quan đại diện ở ngoài nước đã kịp thời phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành đấu tranh ngoại giao ở các cấp, các kênh khác nhau, dưới nhiều hình thức.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và các lợi ích của Việt Nam.

Tiếp tục kiên trì, kiên quyết bảo vệ Biển Đông

Đảng và Nhà nước ta cũng nỗ lực thúc đẩy hợp tác, xử lý các vấn đề còn tồn đọng trên biển với các nước láng giềng trong khu vực. Hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm như nghiên cứu khoa học biển, tái tạo nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc Bộ, tìm kiếm cứu nạn..., đàm phán phân định ở khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc, hợp tác biển với Philippines, Malaysia; đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế...

Bên cạnh đó, ta cũng mở rộng việc tham vấn, trao đổi các vấn đề cùng quan tâm trên biển với Ấn Độ, Australia, Anh, New Zealand..., tham gia tích cực vào quá trình thảo luận, xây dựng các cơ chế xử lý các vấn đề phát sinh là mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế như xử lý rác thải nhựa, an ninh biển, môi trường biển.

Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục nhất quán chủ trương kiên trì, kiên quyết giải quyết vấn đề Biển Đông và các tranh chấp trên biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế. Trong quá trình này, Bộ Ngoại giao cho biết sẽ nỗ lực phát huy vai trò chủ trì, cùng các Bộ, ngành liên quan đàm phán, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra, bảo vệ tốt các quyền và lợi ích chính đáng của ta, không để ảnh hưởng đến môi trường hoà bình, ổn định và quan hệ họp tác hữu nghị với các nước.

Theo đó, Việt Nam sẽ tập trung đàm phán, phân định biển với các nước láng giềng nhằm tạo dựng cơ sở pháp lý quốc tế rõ ràng, tạo điều kiện cho việc quản lý, thực thi, bảo vệ, và triển khai các hoạt động trên biển, hạn chế các hoạt động vi phạm vùng biển của Việt Nam.

Song song với đó, Việt Nam sẽ đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa hợp tác trên biển trên cả bình diện song phương và đa phương trong các vấn đề như bảo đảm an ninh, an toàn trên biển, nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường biển, cứu hộ, cứu nạn trên biển, phòng chống tội phạm trên biển nhằm góp phần xây dựng lòng tin, vì hòa bình thịnh vượng chung của khu vực và thế giới; tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không và nỗ lực cùng các bên liên quan bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nhằm hỗ trợ thêm cho việc thực thi và bảo vệ chủ quyền biển đảo.