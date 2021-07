'Kin Heo' bị khởi tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 12.7, Công an TP.Quy Nhơn ( Bình Định ) cho biết đã khởi tố Võ Thiên Sinh (31 tuổi, còn gọi là Kin Heo, ở P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn) về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật để đòi nợ . Võ Thiên Sinh là đối tượng hình sự nguy hiểm, có vai trò lớn trong vụ án này.

Ngoài ra, Võ Thiên Sinh từng tham gia vụ đánh bạc tại xã Phước Thuận, H.Tuy Phước (Bình Định), bị Công an H.Tuy Phước khởi tố về hành vi đánh bạc

Liên quan vụ án bắt giữ người để đòi nợ, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Vũ Tuấn (31 tuổi) và Nguyễn Thái Khánh (28 tuổi, cùng ở P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9.2020, Nguyễn Thanh Sơn (31 tuổi, ở P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn) và Phạm Thanh Tân (36 tuổi, ở TP.Cần Thơ) có thỏa thuận việc mua bán đá xây dựng và Tân đã đặt cọc trước cho Sơn số tiền 2 tỉ đồng.

Ngày 4.10.2020, Sinh, Tuấn, Khánh và một số người khác phát hiện Sơn ở một khách sạn tại TX.An Nhơn (Bình Định) nên đã tổ chức bắt giữ, đưa lên ô tô chở đến nhiều địa điểm ở TP.Quy Nhơn để hăm dọa, đánh và uy hiếp buộc Sơn trả nợ. Trong đó, Võ Thiên Sinh là người trực tiếp đánh đập Sơn.

Dù Nguyễn Thanh Sơn van xin và hẹn khất nợ nhưng Võ Thiên Sinh kiên quyết không chịu thả.

Ngày 5.10.2020, nhóm Sinh, Tuấn, Khánh đưa Sơn đi gặp Phạm Thanh Tân, 2 bên thống nhất là Sơn trả trước cho Tân 200 triệu đồng và hẹn 2 tháng sau sẽ trả hết số tiền còn lại. Sau đó, Nguyễn Thanh Sơn được thả ra.

Ngày 30.11.2020, Võ Thiên Sinh trực tiếp gọi điện Sơn hẹn nhau tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Tất Thành (TP.Quy Nhơn) để đòi nợ. Do Sơn tiếp tục chưa đủ tiền để trả nợ nên đã bị Sinh cùng Tuấn, Khánh đánh. Đến khi Công an P.Lê Hồng Phong (TP.Quy Nhơn) đến can thiệp thì nhóm người này mới bỏ đi.