Kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tối qua 5.11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ thống nhất đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng tiếp tục xu hướng tích cực, với những điểm nổi bật như: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển khá, khẳng định cơ cấu lại ngành nông nghiệp đang phát huy hiệu quả tích cực.

Khu vực công nghiệp tiếp tục có bước phát triển mạnh nhất là các ngành chế biến, chế tạo, sản xuất phân phối điện tăng mạnh (lần lượt tăng là 10,8% và 9,9%); đặc biệt ngành khai khoáng tăng trưởng trở lại sau nhiều năm tăng trưởng âm...

Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục được kiểm soát và giữ ở mức thấp. CPI bình quân 10 tháng năm 2019 tăng 2,48% so với bình quân cùng kỳ; CPI tháng 10 tăng 2,79% so với tháng 12.2018 và tăng 2,24% so với cùng kỳ.