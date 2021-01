Kon Tum bắt 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trước đó, 5 giờ 30 ngày 20.1, trong lúc đi tuần tra, kiểm soát tại khu vực bến xe TP.Kon Tum, Công an P.Quang Trung đã phát hiện 5 người đàn ông nói tiếng Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, công an đã trình báo đội an ninh Công an TP.Kon Tum để tiến hành kiểm tra, xử lý.