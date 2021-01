Truy bắt nghi can đâm trọng thương thượng sĩ công an

chống người thi hành công vụ. Liên quan vụ 1 thượng sĩ công an bị đâm trọng thương, ngày 20.1, Công an H.Tu Mơ Rông ( Kon Tum) cho biết đơn vị đang tiến hành truy bắt nghi can để phục vụ điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

Trước đó, ngày 1.1.2021, có 1 nhóm thanh niên tổ chức ăn nhậu tại thôn Đăk Văn 2, xã Văn Xuôi. Đến 19 giờ, giữa nhóm thanh niên này xảy ra cãi cọ, xô xát.

Nhận được tin báo, thượng sĩ A Thuận (công an xã Văn Xuôi) đã có mặt để can ngăn, giải tán nhóm thanh niên trên tránh gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong lúc này có nghi can đã dùng dao đâm 2 nhát vào vùng bụng thượng sĩ A Thuận, sau đó bỏ trốn.

Thượng sĩ A Thuận được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum với vết thương thủng ruột. Sau đó vì thượng sĩ A Thuận được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an H.Tu Mơ Rông đã tiến hành mời nhóm thanh niên có liên quan đến làm việc; đồng thời cử lực lượng tích cực truy bắt nghi can đâm công an để phục vụ điều tra. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án theo quy định.