Mở rộng khu vực truy bắt Tuấn 'khỉ'

Dân Củ Chi nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì Tuấn "khỉ" vẫn chưa bị bắt Ngày 1.2, lực lượng Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa khu đất thuộc ấp Bốn Phú, xã Trung An, H.Củ Chi, tiếp tục truy bắt Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tên gọi khác Tuấn “khỉ”) - nghi phạm dùng súng AK bắn chết 4 người, 1 người bị thương tại sòng bạc thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông vào chiều 29.1. Đây đã là ngày thứ 3, Công an TP.HCM tập trung lực lượng vây bắt Tuấn “khỉ” tại khu vực này.

Từ khuya 31.1 đến sáng 1.2, Cảnh sát cơ động vẫn liên tục tuần tra, rà soát trên khắp các tuyến đường Trung An, đường 472 (thuộc ấp Bốn Phú, xã Trung An), nơi được cho là Tuấn “khỉ” ẩn nấp từ đêm 29, rạng sáng 30.1. Hai chiếc xe bọc thép đã rời khỏi hiện trường vào khuya 31.1.

Công an năn nỉ YouTuber và người dân rời hiện trường vây bắt Tuấn “Khỉ” Sáng sớm 1.2, an ninh tại khu vực này được nới lỏng để không gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của người dân địa phương. Tại ngã ba đường Trung An - đường 472, ấp Bốn Phú, người dân và “đội ngũ livestream, YouTuber” như những ngày trước đã tập trung đông đúc từ rất sớm. Bất chấp nguy hiểm, lời cảnh báo của lực lượng công an , những người này vẫn tập trung ảnh hưởng đến trật tự giao thông, gây khó khăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến 9 giờ ngày 1.2, khu vực ấp Bốn Phú bất ngờ “nóng” trở lại, an ninh được siết chặt, lượng lực Cảnh sát cơ động, Công an H.Củ Chi cũng được điều động đến, liên tục tuần tra dọc đường 472. Các phương tiện nghi vấn chạy vào đường 472 đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Đến 19 giờ 30 ngày 1.2, các chốt trực tại tuyến tỉnh lộ 15, đường Trung An, đường 472 vẫn luôn được kiểm soát chặt chẽ.

Chiều 1.2, theo nguồn tin PV Thanh Niên, lực lượng Công an TP.HCM đang mở rộng phạm vi truy bắt Tuấn “khỉ” tại các tỉnh Tây Ninh, Long An và nhiều địa phương khác giáp ranh với Campuchia. Công an TP.HCM đang phối hợp với công an các tỉnh và bộ đội biên phòng tại khu vực biên giới, tìm tung tích, truy bắt bằng được Tuấn “khỉ”.