Kon Tum: Liên tục xuất hiện hoang tin bắt cóc trẻ em

Tung tin bị bắt cóc để nghỉ... chăn bò

Ngày 29.11, Ông Nguyễn Văn Thịnh, Công an xã Kroong, TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết thông tin trên địa bàn xảy ra vụ bắt cóc trẻ em mà mạng xã hội đăng tải những ngày qua là hoàn toàn sai sự thật.

Tài khoản Khôi Nguyễn đăng tải thông tin cháu A Hứk bị bắt cóc Ảnh chụp màn hình Trước đó, tài khoản Facebook Khôi Nguyễn có đăng tải bài viết với nội dung, ngày 23.11, em A Hưk (11 tuổi, trú thôn 4, làng Kroong Klah, xã Kroong) đang đi chăn bò thì bị bắt cóc. Tuy nhiên, do A Hưk đã vùng vẫy nên thoát ra được. Tài khoản này còn khẳng định đây là thông tin có thật và kêu gọi mọi người chia sẻ để cảnh giác.

Bài viết đã thu hút hơn 3.000 lượt chia sẻ cùng hàng ngàn lượt bình luận gây hoang mang trong dư luận. Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, Công an xã Kroong (TP.Kon Tum) khẩn trương tiến hành xác minh.

Kết quả xác định chủ tài khoản đăng tải thông tin trên là bà Nguyễn Thị Kim Khôi (38 tuổi, trú thôn 2, xã Kroong). Làm việc với cơ quan công an, bà Khôi thừa nhận chỉ nghe kể lại và chụp ảnh A Hưk rồi đưa lên mạng xã hội và chưa qua kiểm chứng. Thông tin này sau đó được xác định là không đúng sự thật.

Thực tế, sáng 23.11, A Hưk cùng bà Y Lơr (72 tuổi, bà nội Hưk) và cháu A Quý (13 tuổi) đi chăn bò. Đến buổi trưa, khi bà Y Lơr có việc phải đi một lúc rồi quay lại thì A Hưk bịa chuyện có 2 thanh niên đi xe máy tiếp cận A Hưk và A Quý. Sau đó 2 người này bắt A Hưk bỏ vào bao nhưng A Hưk vùng chạy thoát và trốn vào rừng thì 2 người bắt cóc bỏ đi. Mục đích A Hưk bịa ra chuyện này để bà Y Lơr lo sợ mà đuổi bò về nhà sớm.

Sau khi xác minh, Công an xã Kroong đã tiến hành nhắc nhở, yêu cầu bà Khôi gỡ bỏ các thông tin sai sự thật và đính chính thông tin đã đăng tải. Riêng cháu A Hưk, công an xã đã kết hợp cùng gia đình nhắc nhở, giáo dục . Công an xã Krong cũng đã tiến hành họp các thôn trưởng, già làng, người có uy tín trong thôn để thông báo tin trên là sai sự thật và thông báo rộng rãi trong dân để trấn an dư luận.

Xảy ra ở nhiều địa phương

Tương tự, ngày 9.11, tài khoản Facebook Ngoan Truong đăng tải bài viết với nội dung cảnh báo bắt cóc. Cụ thể tài khoản này viết: “Thông báo khẩn cho người dân Đăk Tô được biết, sáng nay có 3 người phụ nữ lạ mặt mặc quần áo đen đã vào nhà lúc em đi chợ. Có 1 người vào tới phòng của em, địn bồng con em ra ngoài. May mà có bé lớn nhà em phát hiện. Thế là người đó không nói gì và bỏ ra ngoài rồi lên xe đi. Con gái em chạy theo xem thì thấy 3 người này chạy xe SH màu đỏ, mọi người cẩn thận nhé.” Bài viết ngay sau đó thu hút hơn 1.200 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận thể hiện sự hoang mang của người dùng mạng xã hội. Nhận được thông tin, cơ quan công an liền vào cuộc xác minh, điều tra . Qua làm việc cơ quan công an xác định người đăng tải bài viết là bà Trương Thị Ngoan (TT.Đăk Tô, H. Đăk Tô). Đây là thông tin sai sự thật, sau đó cơ quan chức năng đã tiến hành nhắc nhở, yêu cầu bà Ngoan gỡ bỏ các thông tin sai sự thật và đính chính thông tin đã đăng tải. Thông báo của công an xã Đăk Hà về việc phòng ngừa các đối tượng nghi vấn bắt cóc trẻ em Ảnh: Đức Nhật

Trước đó, thông tin bắt cóc trẻ em cũng xuất hiện ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cụ thể, ngày 7.11, Công an xã Đăk Hà (H.Tu Mơ Rông) phát đi thông báo về việc phòng ngừa người lạ mặt hoạt động nghi vấn bắt cóc trẻ em.

Văn bản có nội dung như sau, “Hiện nay trên địa bàn xã Đăk Hà xuất hiện một số nhóm người dùng thủ đoạn tinh vi để tiếp cận trẻ em, và có biểu hiện bắt cóc. Những người này thường sử dụng xe máy tìm đến những hộ gia đình có trẻ nhỏ nhưng không có người trông coi hoặc có người già trông coi sau đó dùng kẹo bánh để dụ dỗ trẻ nhỏ bế lên xe. Bên cạnh đó, những người này còn chờ tại các cổng trường để giả làm người quen của phụ huynh và gặp trực tiếp giáo viên để xin đón trẻ.”

Theo nội dung thông báo, Công an xã Đăk Hà đã liên tục nhận được trình báo của người dân về hai trường hợp nghi bắt cóc trẻ em vào chiều 4.11 và ngày 5.11 tại Trường THCS Đăk Hà.

Ngay sau đó, Công an xã Đăk Hà đã ra văn bản yêu cầu thôn trưởng, công an viên các thôn, ban giám hiệu các trường học trên địa bàn thông báo, tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh và người dân đề cao cảnh giác. Nếu có vụ việc nghi vấn phải báo ngay cho công an xã để có hướng xử lý.

Tuy nhiên, sau đó, thông tin này được xác định là không chính xác. Nguyên nhân là do công an xã Đăk Hà chưa điều tra, xác minh đã vội vã ra thông báo nên có sự hiểu nhầm và Trưởng công an xã Đăk Hà đã phải làm tường trình về vụ việc . Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xử lý theo quy định.