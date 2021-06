Kon Tum thu giữ hơn 620 vũ khí, vật liệu nổ

Ngày 22.6, Công an tỉnh Kon Tum cho biết trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành chức năng đã thu hồi được 621 vũ khí, vật liệu nổ , công cụ hỗ trợ.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính đã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Qua đó, Công an tỉnh Kon Tum đã thu hồi được 621 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó có 422 súng các loại bao gồm súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế; 19 lựu đạn, bom, mìn, đầu đạn các loại; 5 kg thuốc nổ; 148 kíp nổ… Ngoài ra cơ quan chức năng còn thu giữ 63 linh kiện vũ khí, 79 viên đạn quân dụng; 2.498 viên đạn khác.

Đồng thời, các đơn vị cũng thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tiếp nhận, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được thu hồi.

Ngoài công tác tuyên truyền vận động, Công an tỉnh Kon Tum còn chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Từ đó phát hiện, khởi tố 3 vụ với 6 nghi can có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ; khởi tố 2 vụ, 3 nghi can có hành vi vận chuyển, sử dụng pháo trái phép.