Kon Tum: Thượng úy bộ đội biên phòng bị lũ cuốn tử vong

UBND tỉnh Kon Tum cho biết thượng úy bộ đội Phạm Ngọc Hải (39 tuổi), công tác tại Đồn biên phòng Sông Thanh (xã Đăk Plô, H.Đăk Glei) tử vong do bị lũ cuốn. Chiều 12.10,

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Kon Tum và cơ quan chức năng đã đến hiện trường điều tra, kết luận việc thượng úy biên phòng Phạm Ngọc Hải hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đăk Plô, H.Đăk Glei.

Theo đó, tối 11.10, trong khi di chuyển từ chốt chống dịch Covid-19 tại xã Đăk Plô trở về trạm biên phòng thuộc Đồn biên phòng Sông Thanh (Kon Tum) nhận nhiệm vụ, thượng úy Hải bị nước cuốn trôi. Lực lượng biên phòng đã tổ chức tìm kiếm, đến sáng 12.10 thì phát hiện thi thể anh Hải cách con đường đi qua suối khoảng 200 m.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Kon Tum đã cử đoàn công tác đến gia đình anh Hải ở TT.Đăk Tô (H.Đăk Tô) thăm hỏi, động viên và giúp đỡ gia đình chuẩn bị hậu sự.

3 đất đá chắn ngang đường. Hiện tại, trên địa bàn xã Đăk Plô đang mưa rất to. Mưa lũ đã cô lập xã Đăk Plô với trung tâm H.Đăk Glei do tuyến tỉnh lộ nối đường Hồ Chí Minh với các xã Đăk Nhoong, Đăk Plô bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, nhiều điểm có hàng trăm mđất đá chắn ngang đường.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng có 1 trường hợp tử vong do bị nước cuốn. Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 11.10, Y Liên (19 tuổi, trú xã Ngọc Yêu, H.Tu Mơ Rông) cùng hai người bạn đi xe máy lưu thông trên đường. Khi đến điểm sạt lở thuộc xã Văn Xuôi, H.Tu Mơ Rông, xe bị tắt máy. Do lũ tràn về nhanh với lượng nước lớn, Y Liên không may bị dòng nước cuốn đi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành tìm kiếm, cứu hộ. Tuy nhiên, do dòng nước lớn, phải mất khoảng một giờ sau, em Y Liên mới được tìm thấy trong tình trạng tử vong.