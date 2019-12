Kỳ án Hồ Duy Hải: 'Kịch bản' nào nếu bản án bị hủy?

Anh N., một thợ bạc lâu năm ở tiệm vàng gần Bưu điện Cầu Voi (ấp 5, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An), kể lại đúng là trước đây nhóm anh em thợ bạc thường sang bưu điện chơi mỗi khi hết giờ làm vào buổi chiều. Hai nữ nhân viên bưu điện này vui tính lại chưa chồng nên ai cũng muốn “chọc ghẹo” và có anh để ý kết bạn. Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, anh em ai cũng lo lắng, dù không liên quan tới cái chết thương tâm của hai nhân viên này. Để xác minh vụ việc, vài cá nhân bị công an mời lấy lời khai và rộ lên tin có liên quan vụ án khiến ai cũng thật sự lo lắng. Hai tháng sau, Hồ Duy Hải bị bắt thì mọi nghi ngờ tan biến. Sau đó, nhiều người không còn làm nghề mà trở về quê hoặc đi nơi khác nên ít quan tâm đến nữa. “Giờ nghe nói lật lại hồ sơ , anh em hoang mang không biết có bị công an mời nữa không”, anh N. nói.

Một dân phòng ấp 5 kể lại, án mạng xảy ra ngay địa bàn ấp và trụ sở dân phòng liền kề Bưu điện Cầu Voi. Hằng đêm, lực lượng đều có mặt trực từ 20 giờ cho tới khuya, nhưng đêm xảy ra vụ án thì lại vắng dân phòng. Hôm xảy ra án mạng, anh em dân phòng bảo vệ vòng ngoài suốt cả ngày đêm, hôm sau còn phụ dọn dẹp hiện trường bên trong. Việc đem đốt một số đồ đạc đúng là có nhưng vì mấy anh công an kêu thì làm thôi. Trưa 4.12, chúng tôi liên lạc với một số điều tra viên thụ lý vụ án, trinh sát hình sự tham gia chuyên án giết người ở Bưu điện Cầu Voi, nhưng không được cung cấp thêm thông tin gì. “Chúng tôi chỉ tiếp cận nội dung từ cơ quan báo chí. Việc Viện KSND tối cao kháng nghị và tới đây TAND tối cao xem xét thế nào đó là thẩm quyền cấp T.Ư. Khi nào chính thức có quyết định từ Hội đồng thẩm phán tối cao thì hoạt động tố tụng tiến hành lại”, một điều tra viên cho biết.





Quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao nêu tạm đình chỉ thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Đồng thời, quyết định kháng nghị mới nhất này thay thế quyết định không kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao tại thời điểm năm 2011. Ngày 22.11, Viện trưởng Viện KSND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm năm 2008 của TAND tỉnh Long An và bản án phúc thẩm năm 2009 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã xét xử bị án Hồ Duy Hải tử hình về tội “giết người”, “cướp tài sản”, để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật Quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao nêu tạm đình chỉ thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Đồng thời, quyết định kháng nghị mới nhất này thay thế quyết định không kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao tại thời điểm năm 2011. Phan Thương

Cùng ngày, luật sư Lê Văn Lâm (Văn phòng luật sư Mê Kông Long An) cho biết kháng nghị của Viện KSND tối cao đối với 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm đối với Hồ Duy Hải, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao sẽ xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Nếu kháng nghị được chấp nhận thì trong 15 ngày, hồ sơ vụ án sẽ được chuyển cho Viện KSND để điều tra lại. Quá trình điều tra, nếu đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội thì vụ án sẽ đưa ra xét xử. Còn ngược lại, không đủ chứng cứ thì có khả năng phải đình chỉ vụ án đối với Hồ Duy Hải.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, một số lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tham gia chuyên án lúc bấy giờ hiện đã mất do bệnh, như: Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (phó giám đốc phụ trách cảnh sát), phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT (trưởng phòng cảnh sát hình sự), Trưởng công an H.Thủ Thừa. Một số điều tra viên tham gia chuyên án lúc bấy giờ hiện là lãnh đạo Công an H.Đức Hòa, H.Thủ Thừa, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Cảnh sát hình sự tỉnh...