Kỷ luật cảnh cáo trưởng phòng vi phạm nồng độ cồn khi lái xe

Trước đó, ngày 16.8, ông Quân điều khiển ô tô BS 69A-069.47 đi từ hướng xã Khánh Tiến về TT.U Minh. Khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, khi xe đi ngang qua nhà của anh N.B.T (ấp 4, xã Khánh Tiến) thì người dân cho rằng có va quệt với cháu N.T.B.V (6 tuổi, con gái anh N.B.T) nên đề nghị dừng xe giải quyết và điện báo công an. Theo biên bản do CSGT Công an H.U Minh lập, nồng độ cồn của ông Quân là 0,873 mg/lít khí thở.

Sau đó, ông Quân bị Chủ tịch UBND tỉnh phạt 35 triệu đồng vì điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt 0,4 mg/lít khí thở. Ngoài ra, ông Quân còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B2 thời gian 23 tháng.