Kỷ luật Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La liên quan gian lận thi cử

Liên quan đến vụ gian lận thi cử tại Sơn La, ngày 22.10.2019, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La; đồng thời, quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội đưa và nhận hối lộ liên quan đến vụ gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại địa phương này, và khởi tố thêm 2 bị can để điều tra hành vi đưa, nhận hối lộ đối với bị can Lò Văn Huynh, cựu Trưởng phòng khảo thí; và bà Lò Thị Trường - trú tại phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.