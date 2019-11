Sơn La kỷ luật 83 cán bộ đảng viên liên quan đến gian lận điểm thi

Trên cơ sở kết luận kiểm tra của UBKT T.Ư, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Tiến Đức, Tỉnh ủy viên, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La, bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng. UBKT T.Ư cũng đã thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, bằng hình thức cảnh cáo.

Theo kết quả kiểm tra được UBKT tỉnh Sơn La công bố, trong số 100 đảng viên vi phạm bị kiểm tra có liên quan đến kỳ thi, có 83 cán bộ đảng viên bị thi hành kỷ luật; 9 đảng viên bị phê bình nghiêm khắc; đang kiểm tra, xem xét đối với 6 đảng viên; chưa xem xét theo quy định đối với 2 đảng viên (đang nghỉ thai sản).

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 1 đảng viên, khiển trách 2 đảng viên, phê bình nghiêm khắc 2 đảng viên có vi phạm liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong kỳ thi.

Đối với 46 đảng viên là cha, mẹ của thí sinh được nâng điểm trái quy định trong kỳ thi, tỉnh Sơn La cũng đã có quyết định thi hành kỷ luật. Trong đó, cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với 1 đảng viên lợi dụng vị trí công tác nhờ xem điểm cho con và một số người khác trước khi có thông báo điểm công khai; cảnh cáo 12 đảng viên nhờ xem điểm cho con trước khi có thông báo điểm công khai; khiển trách 32 đảng viên, vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên về tự phê bình, trách nhiệm tuyên truyền và nêu gương theo quy định của Đảng; phê bình nghiêm khắc 1 đảng viên.

Đối với các trường hợp không phải là đảng viên, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sơn La thông báo đến thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, chính quyền địa phương nơi công dân cư trú để xem xét, xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ gian lận thi cử tại Sơn La , ngày 22.10, Công an Sơn La đã thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La; đồng thời, quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội đưa và nhận hối lộ liên quan đến vụ gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại địa phương này, và khởi tố thêm 2 bị can để điều tra hành vi đưa, nhận hối lộ đối với bị can Lò Văn Huynh, cựu Trưởng phòng khảo thí; và bà Lò Thị Trường - trú tại phường Chiềng An, thành phố, tỉnh Sơn La.