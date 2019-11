Kỷ luật Giám đốc và Phó giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận

Khiển trách Giám đốc, giáng chức Phó giám đốc Sở TN-MT

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai ký quyết định kỷ luật Giám đốc Sở TN-MT Hồ Lâm với hình thức khiển trách.

Trong quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Lâm, có ghi rõ: Với trách nhiệm là người đứng đầu ngành tài nguyên, môi trường, ông Hồ Lâm đã thiếu bao quát, thiếu sâu sát, không làm tốt công tác kiểm tra giám sát. Có dấu hiệu buông lỏng trong quản lý nhà nước, chưa phát hiện sai phạm của cán bộ tham mưu để xử lý, chưa thực hiện tốt vai trò người đứng đầu và là thành viên của UBND tỉnh; chưa thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác phối hợp với UBND TP.Phan Thiết chưa tốt, để xảy ra các khu dân cư tự phát, tách thửa, phân lô, chuyển nhượng mục đích trái phép, gây thất thoát ngân sách nhà nước, phá vỡ quy hoạch đất ở trên địa bàn TP.Phan Thiết.

Trưởng Phòng TN-MT TP.Phan Thiết Phạm Thành Thái bị bắt giam

Đối với trường hợp Phó giám đốc Sở TN-MT Lê Nguyễn Thanh Danh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định kỷ luật với hình thức giáng chức

Theo quyết định kỷ luật, các sai phạm của ông Lê Nguyễn Thanh Danh gây ra dư luận không tốt về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, quy hoạch đô thị trên địa bàn TP.Phan Thiết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của địa phương và cá nhân ông Danh.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, chiều 25.11, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận Phan Văn Đăng, một cuộc họp diễn ra ngay tại Sở TN-MT Bình Thuận với sự tham gia của Đảng ủy Sở TN-MT và các cơ quan liên quan, tiến hành xem xét, bỏ phiếu kín các hình thức kỷ luật Đảng đối với ông Hồ Lâm (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN-MT) và ông Lê Nguyễn Thanh Danh (Phó giám đốc Sở TN-MT).

Chuyên viên tham mưu của Phòng TNMT TP.Phan Thiết Lê Hoàng Anh Tân bị bắt giam- ảnh: Quế Hà

Như Thanh Niên đã đưa tin, kết luận của UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng từ năm 2016 đến năm 2018, UBND TP.Phan Thiết đã cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn 132 thửa với diện tích trên 17 ha trái với quy định của pháp luật ; gây thất thoát nhiều tỉ đồng của ngân sách nhà nước, phá vỡ quy hoạch đất đai của TP.Phan Thiết

Sau khi các sai phạm này được chuyển sang Cơ quan CSĐT, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Trần Hoàng Khôi , Trưởng Phòng TN-MT Phạm Thanh Thái và chuyên viên phòng này là ông Lê Hoàng Anh Tân để điều tra

Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận cũng đã ban hành quyết định kỷ luật giáng chức (xuống Phó giám đốc) đối với Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận Phạm Văn Quân; cách chức Phó giám đốc Văn phòng này đối với ông Nguyễn Hữu Đức; đồng thời cách chức Giám đốc và Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Phan Thiết đối với các ông Nguyễn Ngọc Hải và Nguyễn Hữu Hoành.

Sắp hết năm nhưng vẫn chưa có quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt

Trong một diễn biến khác, sáng 26.11, trong buổi họp giao ban báo chí tháng 11 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức, Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Nguyễn Nam Long đã cung cấp cho báo chí công văn của Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, gửi UBND TP.Phan Thiết đề nghị tạm ngưng không cho chuyển nhượng, xây dựng trên các lô đất nằm trong 132 thửa đất sai phạm đã bị công an khởi tố.

Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Nguyễn Nam Long (đứng) cung cấp thông tin về việc Cơ quan CSĐT đề nghị không cho chuyển nhượng, xây dựng trên các thửa đất trong vụ án đã khởi tố Ảnh: Quế Hà

Theo ông Nguyễn Nam Long, Cơ quan CSĐT cho rằng 132 thửa đất này (hàng chục nghìn lô đất - PV) là tang vật vụ án, về nguyên tắc không được cho chuyển nhượng hoặc xây dựng trên đất vi phạm pháp luật . Hiện UBND TP.Phan Thiết đã có công văn yêu cầu UBND các xã Thiện Nghiệp, Phong Nẫm và Tiến Lợi công khai số thửa đất tại trụ sở để người dân được biết và không cho xây dựng chuyển nhượng 132 thửa đất nằm ở trong 3 phường, xã này.

Theo ông Nguyễn Nam Long, dù đã sắp hết năm 2019, nhưng cho đến nay quy hoạch sử dụng đất đai của TP.Phan Thiết vẫn chưa được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay đã có hàng nghìn lô đất đã được cho tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Chúng tôi đã bổ sung quy hoạch và đang kiến nghị Sở TN-MT thẩm định, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt”, Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết nói.