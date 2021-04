Làm CCCD gắn chip thế nào? Có bỏ ngay sổ hộ khẩu?

Theo đó, tính đến ngày 8.4, Công an TP.HCM đã tiếp nhận 953.784 hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử (gọi tắt CCCD gắn chip)/4.194.653 nhân khẩu trong diện cấp CCCD (trong đó 2.748.754 nhân khẩu thương trú, 1.445.899 nhân khẩu tạm trú), đạt tỷ lệ 22,7%. Đã hoàn chỉnh 82.485 thẻ CCCD có gắn chip để trả cho công dân.

Thời điểm này, có thu hồi sổ hộ khẩu giấy?

Trước một số ý kiến băn khoăn về việc bỏ sổ SHK giấy, sáng 9.4, thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM đã có một số thông tin ban đầu.

Theo đó, trả lời câu hỏi của Thanh Niên về việc dư luận đang có nhiều cách hiểu khác nhau về việc cấp mới CCCD, thu hồi SHK giấy , thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang khẳng định, về thủ tục cấp CCCD gắn chip hiện nay, Công an TP.HCM hoàn toàn không thu hồi SHK giấy của người dân và khi tiếp nhận hồ sơ, cũng không thu hồi CMND hoặc CCCD mà người dân đang sử dụng; thay vào đó, khi người dân nhận CCCD gắn chip, cán bộ công an sẽ cắt góc CMND, CCCD cũ và trả lại cho người dân.

Tuy nhiên, thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang lưu ý, khi luật Cư trú có hiệu lực (bắt đầu từ ngày 1.7), khi tiếp nhận hồ sơ mới, sẽ không trả SHK vì những thông tin trong SHK giấy đã có đầy đủ trong dữ liệu quốc gia dân cư. Những người dân đang sử dụng SHK, mà không thay đổi gì về thông tin, thì SHK đó vẫn có giá trị đến hết tháng 12.2022. Do vậy, công dân không cần phải lo lắng trong thủ tục cấp CCCD hiện nay.

Cũng liên quan đến cấp, đổi CCCD, Thanh Niên đặt vấn đề về việc một số người dân phản ánh, sau khi được cấp CCCD bỗng “nhận thêm” một mã số thuế cá nhân (mặc dù trước đó đã có mã số thuế cá nhân - PV), dẫn đến việc một số người phải mất thời gian “khai tử” mã số thuế cá nhân “bỗng dưng” được nhận thêm này, thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang cho rằng, Bộ Công an đang cùng các bộ, ngành khác tiến tới việc chia sẻ dữ liệu quốc gia dân cư mà Bộ Công an đã xây dựng, trong việc quản lý nhà nước. Thượng tá Trang cũng hy vọng, sau khi đã có sự chia sẻ dữ liệu trong công tác quản lý nhà nước, sẽ không còn tình trạng này.

CCCD gắn chip có lợi gì?

Trước đây, khi người dân đổi CMND 9 số sang CMND 12 số, trong một số giao dịch (đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng), thường phải được ngành Công an cấp thêm giấy xác nhận (GXN). Nếu công dân đánh mất GXN này, sẽ tốn không ít thời gian cho thủ tục cấp lại. Tương tự, lo ngại này cũng được đặt ra, trong trường hợp người dân đánh mất CCCD gắn chip (vốn có thể tích hợp hơn 30 giấy tờ các loại - PV). Đại diện PC06 Công an TP.HCM cho biết, CCCD gắn chip có thêm QR code (QRC), nên chỉ cần dùng thiết bị điện tử quét QRC trên CCCD gắn chip, sẽ xuất hiện số CMND.

Trường hợp được cấp GXN rồi, nhưng bị mất (đối với CMND 12 số, CCCD mã vạch), người dân liên hệ với Cơ quan Công an để được tạo điều kiện cấp lại. Đại diện PC06 cũng khuyến cáo người dân, sau khi được cấp CCCD, thủ tục đầu tiên người dân nên làm là điều chỉnh thông tin ở ngân hàng. Khi hoàn chỉnh việc chia sẻ dữ liệu cho các sở, ngành, hy vọng sẽ không cần GXN nữa.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP.HCM dự kiến sẽ làm thông báo đến các sở ngành, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn TP, đối với CCCD gắn chip, có thể sử dụng thiết bị quét QRC mà không cần yêu cầu công dân xuất trình GXN và tiến tới xóa bỏ GXN sau khi đã kết nối, chia sẻ dữ liệu trong công tác quản lý nhà nước.

Cũng theo thông tin từ PC06, ngoài CMND 9 số trên toàn quốc, trên địa bàn TP.HCM tồn tại CMND 12 số, CCCD mã vạch và CCCD gắn chip. Đối với CMND 12 và CCCD mã vạch không có mã QRC để quét nhanh nên cần phải có GXN. Sau 1.7, nếu người dân có nhu cầu đổi CMND 12 số, CCCD mã vạch sang CCCD gắn chip, Công an TP.HCM sẽ tiếp nhận hồ sơ để giải quyết. Tuy nhiên, nếu không đổi thì CMND và CCCD mã vạch (đủ điều kiện và còn thời hạn sử dụng - PV), vẫn có giá trị.

Về lo ngại sai thông tin đối với người làm CCCD gắn chip, thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang cho biết, “chắc chắc là không có”, vì trước khi chuyển dữ liệu về Bộ Công an để in thẻ CCCD gắn chip, Công an TP.HCM đã có quy trình xác định thông tin về công dân là chính xác. Thượng tá Trang nhấn mạnh, “trách nhiệm của ngành Công an là không thể để tình trạng sai thông tin về công dân”. Đối với lo ngại trong quá trình chờ được cấp CCCD gắn chip, người dân sẽ không giấy tờ để giao dịch, thực hiện các thủ tục, lãnh đạo PC06 nói, khi cấp CCCD, Cơ quan Công an không thu hồi CCCD, CMND… Do vậy, trong thời gian chờ nhận thẻ CCCD gắn chip, người dân vẫn có thể sử dụng giấy tờ tùy thân cũ mà mình đang sử dụng.