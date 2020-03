Lâm Đồng ‘hồi hộp’ chờ kết quả xét nghiệm nữ doanh nhân bay cùng 'bệnh nhân thứ 34'

Tại buổi họp, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng hoan nghênh tinh thần làm việc của các sở ban ngành đã nhanh chóng phát hiện những người bay cùng chuyến với bệnh nhân thứ 34 từ Qatar về Việt Nam đến lưu trú ở TP.Đà Lạt.

Khu cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Lâm Đồng Lâm Viên

Ngoài ra, liên quan đến chuyến bay có bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19, trong chiều 11.3, cơ quan chức năng TP.Đà Lạt phát hiện 2 du khách người Pháp bay cùng chuyến, lưu trú tại một khách sạn trên đường Võ Thị Sáu (P.2, Đà Lạt). Nhưng khi cơ quan chức năng tới khách sạn thì hai du khách này đã lên xe khách đi Hội An (Quảng Nam). Do đó Sở Y tế Lâm Đồng đã cấp báo cho Sở Y tế Quảng Nam thực hiện việc cách ly khi hai người này tới Hội An. Đến sáng 12.3, hai du khách này đã được ngành y tế Quảng Nam cách ly để theo dõi.