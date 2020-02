Sẵn sàng các bệnh viện dã chiến

Đến ngày 6.2, Hà Nội vẫn chưa có trường hợp nào dương tính với nCoV, nhưng TP này vẫn sẵn sàng cho phương án xấu nhất. Theo các kịch bản, nếu có trên 1.000 người nhiễm nCoV, các cơ sở y tế quá tải, sẽ phải sử dụng đến BVDC. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết Thủ tướng và Hà Nội đều nhất trí giao cho quân đội chủ trì xây dựng BVDC (giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm). Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, có 3 địa điểm đã được chuẩn bị là: 2 cơ sở của Bộ Tư lệnh Thủ đô ở Sơn Tây, Xuân Mai với sức chứa 950 người; trường hợp cần sẽ trưng dụng thêm cơ sở dân sự là Trường ĐH Thành Đô (H.Hoài Đức). ĐH Thành Đô có tổng diện tích khoảng 10 ha, gồm 4 khu, trong đó có 2 tòa 7 tầng (mỗi tầng 9 phòng), có khu vực nấu ăn cho 400 người/bữa, cơ sở vật chất khang trang, có khu KTX phù hợp để thành lập BVDC.

Theo cập nhật của đại tá Nguyễn Viết Thắng, Chủ nhiệm Quân y Bộ Tư lệnh Thủ đô, việc chuẩn bị cơ sở vật chất đã hoàn thiện, sẵn sàng đón người khi Chính phủ có chỉ đạo. Ngoài ra, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội Đoàn Ngọc Hùng cũng cho biết Công an TP đã chuẩn bị khu cách ly ở Hà Đông; sẵn sàng khi được TP giao nhiệm vụ. Ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đã nhất trí sử dụng cơ sở của công an ở Hà Đông để làm nơi cách ly. Cũng theo ông Quý, sáng 5.2, Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp và Bí thư Thành ủy cũng đã có ý kiến về xây dựng BVDC; đề nghị Sở Y tế phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô lên phương án cụ thể về cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức, vật tư trang thiết bị cần cho BVDC. Sở Y tế TP.Hà Nội và Sở Tài chính trước mắt đã đề xuất kinh phí hơn 250 tỉ đồng để mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, bảo hộ cá nhân… và sẽ bổ sung khi cần thiết.