Lâm Đồng: Hơn 20 thanh niên mang hung khí hẹn nhau hỗn chiến kinh hoàng

Hơn 20 thanh, thiếu niên hẹn nhau hỗn chiến

Sáng 17.3, đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết đơn vị đã triệu tập 7 thanh, thiếu niên tham gia vụ hỗn chiến vào ngày 15.3 để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an các phường, xã tiếp tục xác minh, truy tìm và triệu tập các thanh, thiếu niên khác cũng liên quan vụ hỗn chiến.

Số dao, rựa và mã tấu của 2 nhóm thanh, thiếu niên tham gia vụ hỗn chiến Ảnh: Trùng Dương Số dao, rựa và mã tấu của 2 nhóm thanh, thiếu niên bị Công an TP.Bảo Lộc thu giữ Ảnh: Trùng Dương

Theo Công an TP.Bảo Lộc, sáng 15.3, đơn vị nhận được tin báo 2 nhóm thanh, thiếu niên với hơn 20 người mang theo hung khí hỗn chiến tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Khuyến (P.2, TP.Bảo Lộc). Vụ hỗn chiến chỉ xảy ra trong khoảng 5 phút và may mắn không có thương vong.

Sau đó, 2 nhóm lên nhiều xe máy rời đi khỏi hiện trường và tiếp tục thách thức hẹn nhau tại nhiều địa điểm khác trên địa bàn TP.Bảo Lộc để giải quyết mâu thuẫn.

Tại hiện trường, công an ghi nhận nhiều bàn, ghế, li chén của quán cà phê bị các 2 nhóm thanh niên đập vỡ làm hư hỏng.

Sau khi hỗn chiến tại quán cà phê, các thanh, thiếu niên tiếp tục lên xe máy mang theo hung khí để hẹn nhau hỗn chiến và được Công an TP.Bảo Lộc ngăn chặn kịp thời Hình ảnh được người dân địa phương ghi lại

Trong khi đó, 2 nhóm này điều khiển xe máy vác theo dao, rựa, mã tấu đảo qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Bảo Lộc để tìm địa điểm tiếp tục hỗn chiến. Phát hiện công an, các thanh, thiếu niên tản ra nhiều hướng để cất giấu hung khí. Ngày 16.3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát triệu tập khẩn cấp 5 thanh, thiếu niên đang lẩn trốn ở một khách sạn, thu giữ 5 dao, rựa, mã tấu. Sau khi hỗn chiến tại quán cà phê, các thanh, thiếu niên tiếp tục lên xe máy mang theo hung khí để hẹn nhau hỗn chiến và được Công an TP.Bảo Lộc ngăn chặn kịp thời Hình ảnh được người dân địa phương ghi lại

Hỗn chiến chỉ vì mâu thuẫn trong lúc karaoke

Qua đấu tranh, các thanh, thiếu niên khai nhận, trước đó, trong lúc hát karaoke ở P.Lộc Tiến (TP.Bảo Lộc), Đặng Đức Trung (tên gọi khác là Cu Gấu, 22 tuổi, ngụ tại P.2, TP.Bảo Lộc) xảy ra mâu thuẫn với thanh niên tên thường gọi là Cu Ba (chưa rõ nhân thân, lai lịch).

Cu Gấu và Cu Ba thách thức, rồi gọi thêm người hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn và xảy ra vụ hỗn chiến nói trên.

Đặng Đức Trung (tên thường gọi là Cu Gấu), một trong 2 người lôi kéo các thanh niên gây ra vụ hỗn chiến hôm 15.3 bị Công an TP.Bảo Lộc triệu tập Ảnh: Trùng Dương Các thanh, thiếu niên liên quan đến vụ hỗ chiến bị Công an TP.Bảo Lộc triệu tập để phục vụ công tác xác minh, điều tra làm rõ vụ việc Ảnh: Trùng Dương Công an khám nghiệm hiện trường vụ đánh nhau xảy ra tại quán cà phê trên đường Nguyễn Khuyến (P.2, TP Bảo Lộc) vào sáng 15.3 Ảnh: Trùng Dương

Từ lời khai của các thanh, thiếu niên bị triệu tập, Đội Cảnh sát Hình sự tiếp tục triệu tập thêm 2 thanh có liên quan; đồng thời, thu giữ thêm nhiều dao, rựa, mã tấu mà 2 nhóm thanh, thiếu niên đang cất giấu tại một bãi cỏ trên đường Phạm Ngọc Thạch (P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc).

Liên quan đến vụ hỗn chiến này, Công an TP.Bảo Lộc đã triệu tập 7 thanh, thiếu niên và thu giữ 17 hung khí nguy hiểm như dao, rựa và mã tấu. Đồng thờ, tiếp tục xác minh, triệu tập các nghi can khác để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. “Ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng đã rõ, Công an TP.Bảo Lộc sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, đại tá Phùng Tất Thành cho biết.