Lâm Đồng khởi tố 3 nghi can dùng xe cơ giới triệt hạ rừng

Sáng 21.9, Công an H.Đam Rông ( Lâm Đồng ), cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra , làm rõ hành vi dùng xe cơ giới hủy hoại rừng, tại tiểu khu 251, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý, thuộc xã Đạ K’Nàng (Đam Rông).