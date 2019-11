Lâm Đồng: Lấn chiếm đất rừng để dựng nhà hàng, 1 đại úy bị đình chỉ

Nhà hàng Trên đỉnh đồi trăng có nhiều sai phạm Minh Thông

Ngày 7.11, một lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị này đã đình chỉ công tác đại úy Nguyễn Minh Tiến (36 tuổi), công tác tại Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Phòng QLHC), Công an Lâm Đồng để kiểm điểm làm rõ những nội dung người dân tố cáo liên quan đến sai phạm của ông Tiến khi lấn chiếm đất rừng để xây dựng nhà hàng Trên đỉnh đồi trăng (TĐĐT), cạnh khu du lịch Dinh 3 - Bảo Đại, do ông Tiến làm chủ.