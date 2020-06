Lâm Đồng: Nhóm đòi nợ xông vào nhà đánh người, đập phá tài sản

Ngày 11.6, Công an TP.Đà Lạt đến nhà số 27 đường Công Chúa Ngọc Hân (P.7, TP.Đà Lạt) lập biên bản, điều tra làm rõ vụ nhóm người đòi nợ do Nguyễn Văn Chánh (còn gọi "Châu Chùa", ngụ Đa Thành, P.7, Đà Lạt) cầm đầu nhóm đòi nợ xông vào nhà cha mẹ “con nợ” đánh người, đập phá tài sản.

Theo thông tin ban đầu, đêm 10.6, ông Chánh cùng 4 người khác đi ô tô 7 chỗ đến nhà ông Bùi Trường (số 27 Công Chúa Ngọc Hân) để tìm gặp bà B.T.T.L (con gái ông Trường) yêu cầu bà L. trả món nợ 170 triệu đồng. Bà L. cho biết trước đây bà có chơi dây hụi do ông Chánh tổ chức và đã trả hết nợ cách đây 3 năm.

Sau khi lời qua tiếng lại, ông Chánh cùng nhóm người đi cùng xông vào đánh bà L. và đập phá nhiều tài sản trong nhà ông Trường, trong đó có cây đàn Violon (theo chủ nhà cây đàn này trị giá 16 triệu đồng), cùng bàn ghế, cây cảnh… Sau khi đập phá đồ đạc, nhóm này lên xe bỏ đi. Bà L. bị thương, phải nhập viện để điều trị.

Cây đàn violon trong nhà ông Trường trị giá 16 triệu đồng bị hư hỏng Ảnh: LÂM VIÊN

Trong đêm 10.6, nhận được tin báo, Công an P.7 đến nhà ông Trường lập biên bản ghi nhận vụ việc. Theo lãnh đạo Công an P.7, do thấy vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự nên đã báo cáo lên Công an TP.Đà Lạt đề nghị phối hợp điều tra , làm rõ.