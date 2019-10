Lăng kính Bạn đọc: Cần sớm thực hiện đấu giá biển số đẹp

Sau khi Báo Thanh Niên thông tin về vụ nghi ngờ có "đường dây" ém biển số đẹp để bán cho "đại gia" tại Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, bên cạnh việc đề nghị điều tra xử lý nghiêm, nhiều bạn đọc cho rằng cần đẩy nhanh việc đấu giá công khai những biển số xe "khủng"

"Cứ xe đắt tiền là đeo biển đẹp"

Ngày 11.10, ông Nguyễn Đình Bách, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết Công an tỉnh đã đình chỉ công tác hai cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh để thanh tra liên quan khiếu nại về việc “biển số đẹp” do người dân bấm trúng bỗng rơi vào tay người khác.

Bạn đọc (BĐ) Hoa Rừng (Hà Nội) bức xúc: “Tiêu cực trong việc cấp biển số đẹp cho các xe sang từ lâu ai cũng biết, nhưng luôn nhận được câu trả lời từ đội đăng ký xe là đều bấm số ngẫu nhiên, không có tiêu cực. Bây giờ vụ này đã có bằng chứng rồi. Tôi mong các cơ quan chức năng phải làm quyết liệt để chấm dứt tình trạng này”.

BĐ tên Chánh (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng: “Cái kim trong bọc có ngày lòi ra. Nhưng còn bao nhiêu “cái kim” chưa lòi ra nữa, chắc là nhiều lắm. Đề nghị cơ quan điều tra làm rõ và xử lý thật nghiêm khắc để những sự việc tương tự không còn tái diễn”.

“Đúng sai sẽ được cơ quan chức năng làm rõ. Nhưng mọi người ra đường để ý xem, đa số cứ xe đắt tiền là đeo biển số đẹp. Có lẽ do các chủ nhân của xe đó “mát tay” nên bấm ra số đẹp chăng?”, BĐ Nguyễn Văn Vinh (Nghệ An) thắc mắc.

“Đây là hình thức tham ô, tham nhũng mới, cần làm rõ bán số đẹp bao nhiêu tiền và bao nhiêu lần? Nên đưa ra khỏi ngành những phần tử thoái hóa, biến chất đó...”, BĐ Ngô Nhật Anh (Đà Nẵng) thẳng thắn.

Đẩy nhanh việc đấu giá biển số “khủng”

Về việc này, các cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần đưa ra bàn thảo, tranh luận từ nhiều năm nay, trong đó Bộ Công an đã có hai lần phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đấu giá biển số ô tô đẹp để tăng nguồn thu cho ngân sách. Tuy nhiên cả hai lần tổ chức bán đấu giá biển số xe đều phải tạm hoãn do chưa đủ cơ sở pháp lý. Và sau nhiều lần lấy ý kiến, tiếp thu, chỉnh sửa, dự kiến cuối năm 2019 việc thực hiện đấu giá biển số xe đẹp sẽ được tiến hành qua mạng.

BĐ Kiệt Ròm (Tây Ninh) cho rằng: “Nên cho thực hiện sớm đấu giá công khai những biển số đẹp, lấy tiền đó nộp vào ngân sách. Tránh phát sinh những trường hợp tiêu cực như thời gian vừa qua”.

Cùng quan điểm, BĐ Kim Ngân (Tiền Giang) cho rằng: “Đây là việc làm rất cần thiết và phải triển khai ngay, càng làm chậm ngày nào thì càng thất thoát cho ngân sách ngày đó. Lẽ ra nên làm điều này từ rất lâu rồi".

“Đấu giá biển số xe đẹp là rất khoa học, dân chủ, hợp lòng dân... Nhưng tiến độ quá chậm. Cần phải làm nhanh hơn”, BĐ Trần Ngọc Anh (Nam Định) nêu ý kiến.

“Vấn đề đấu giá biển số đẹp đã đưa ra cả hơn chục năm nay nhưng có thực hiện được đâu, gây thất thoát cho nhà nước bao nhiêu nghìn tỉ đồng. Lần này nên thực hiện triệt để, công khai trong tất cả tỉnh thành..”, BĐ Lê Long (TP.HCM) mong muốn.