Lăng kính bạn đọc: Đồng lòng chống dịch, sớm bình thường mới

Bạn đọc (BĐ) Tran Nhan Quy cho rằng đây là một sự thận trọng cần thiết. “Giới chuyên gia dịch tễ thừa nhận rằng biến chủng Delta đã làm thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Do vậy, với biến thể này, mức độ tiêm phủ vắc xin phải tối thiểu 80% dân số, hoặc hơn, mới an toàn sống chung với dịch”, BĐ Tran Nha Quy nêu.

“Điều cần thiết trong thời gian tới, khi tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội , là cần tiếp tục cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm cho người dân. Đối với những người yếu thế, gặp khó khăn vì dịch Covid-19, chính quyền cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ đưa các gói an sinh đến tay người dân”, BĐ Ngoc Thach nêu ý kiến.

Qua những con số đáng lo ngại do hậu quả của dịch Covid-19 để lại trên quy mô toàn cầu, đa số BĐ cho rằng mỗi người dân đã nhận rõ mức độ nguy hại của dịch bệnh. Vì vậy, người dân cần sẵn sàng cùng chính quyền TP đồng lòng “ai ở đâu, ở yên đấy” thêm một thời gian, cho đến khi có đủ cơ sở khoa học và thực tiễn để nới, giãn các biện pháp phòng dịch.

Phải “sống chung” với Covid-19. Nhưng luôn tuân thủ 5K. Không thể giải quyết an sinh bằng ý chí được đâu. Phải nhanh chóng và mạnh dạn mở cửa, mọi việc sẽ được điều chỉnh.

BĐ Võ Văn Thọ bày tỏ sự ủng hộ khi TP.HCM tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 sau ngày 15.9 , đồng thời không quên lưu ý những việc cần làm ngay để người dân được hỗ trợ đầy đủ, an tâm cùng chính quyền chống dịch. Đó là chính quyền TP phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn nữa công tác triển khai chống dịch ở các quận, huyện, TP.Thủ Đức; đảm bảo tiêm vắc xin đúng đối tượng; hỗ trợ gói an sinh đến đúng tay người cần; kỷ luật cán bộ cấp cơ sở có dấu hiệu buông lỏng, xem nhẹ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương mình. BĐ Võ Văn Thọ đề nghị: “Ở địa phương nào để xảy ra tình trạng gia tăng các ca nhiễm, ổ dịch, cần xử lý người đứng đầu”.

BĐ Trần Công Bình cũng cho rằng kế hoạch cho người dân đủ điều kiện được phép ra đường và đi làm trở lại với các tiêu chuẩn như tính toán hiện tại của TP.HCM là hợp lý và tương đối an toàn. Chỉ cần đảm bảo an sinh, kiểm soát an toàn những nơi công cộng như siêu thị, nhà hàng, quán ăn; các điểm du lịch , vui chơi giải trí , các trung tâm thương mại để mỗi người dân phải tuyệt đối chấp hành các quy định về giãn cách và nguyên tắc 5K, thì ngày người dân trở về với nếp sống bình thường không còn xa.