Lăng kính bạn đọc: Vô trách nhiệm với sức khỏe người dân

Đừng ngụy biện

Liên quan đến sự cố nước “sạch” bốc mùi nồng nặc và nổi váng làm ảnh hưởng đến hàng triệu người dân, tại cuộc họp báo Thành ủy Hà Nội chiều 15.10, báo chí đã nêu nhiều câu hỏi về trách nhiệm của Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco), cơ quan chức năng TP.Hà Nội đã chậm trễ đưa thông tin về nước sạch Viwasupco có mùi bất thường, khuyến cáo muộn, UBND TP.Hà Nội cần chỉ đạo cơ quan chức năng khởi tố vụ án… Đáp lại, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, chỉ trả lời qua loa, không đi thẳng vào vấn đề. Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cũng chỉ nói về các vấn đề quy định pháp luật , chỉ tiêu kỹ thuật, kết quả xét nghiệm… Tâm điểm đổ dồn vào ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng giám đốc Viwasupco , nhưng ông này luôn tìm cách trả lời vòng vo, trốn tránh. Đáng nói, Tổng giám đốc Viwasupco vẫn khăng khăng khẳng định nước thành phẩm ra khỏi nhà máy “đạt chất lượng”. Dù vậy thừa nhận “có hớt váng (dầu) được nhưng không dám chắc có xử lý được không”...

Bạn đọc (BĐ) V.H (Đồng Nai) bức xúc: “Một phát biểu mang đầy đủ sự vô trách nhiệm. Nếu là người tự trọng ông Tốn nên khẳng định quản không nổi thì từ chức chứ đừng ngụy biện”.

“Sai rõ ràng nhưng “vẫn đúng quy trình ”. Nếu “nước đạt chuẩn” thì họp báo làm gì? Đề nghị khởi tố vụ án và bồi thường tổn thất sức khỏe cho người dân”, BĐ Hào Hoa (Hà Nội) nêu ý kiến.

BĐ Xuân Phạm (Đà Nẵng) viết: “Đề nghị các cơ quan, cấp có thẩm quyền phải chỉ đạo khẩn trương xử lý vụ việc cung cấp nước bẩn này. Cần thiết phải xử lý kỷ luật người đứng đầu các cơ quan có thẩm quyền do thờ ơ, vô trách nhiệm trước sự việc”.

“Khởi tố người chịu trách nhiệm trong Viwasupco đi. Lừa dối khách hàng, cố tình làm trái, che giấu thông tin, xâm hại sức khỏe người dân”, BĐ tên Zô (Hà Nội) đề nghị.

An ninh đặc biệt với nguồn nước sinh hoạt

Bên cạnh việc đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra , làm rõ nguyên nhân vụ việc nguồn nước bị ô nhiễm và việc cung cấp nước sạch từ Viwasupco không bảo đảm chất lượng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm..., BĐ cũng cho rằng cần rà soát lại công tác bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, phải đưa việc này vào chế độ an ninh chặt chẽ, chứ không thể để lỏng lẻo như thời gian qua.

BĐ tên Linh (TP.HCM) nêu ý kiến: “Vì sao hôm qua công ty vẫn ra thông cáo mùi do clo và chất lượng nước vẫn an toàn? Trách nhiệm xử lý và lọc nước an toàn đến dân như thế sao? Xử lý nước như thế này, nếu có khủng bố đầu độc nguồn nước thì dân chết hết à? Không thể đem tính mạng của hàng triệu người dân ra đùa giỡn. Cần rà soát lại công tác bảo vệ nguồn nước và xử lý nước”.

Đồng quan điểm, BĐ Nam Trung (TP.HCM) viết: “Qua sự cố lần này cho thấy việc quản lý, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt còn quá lỏng lẻo. Ngày hôm nay họ đổ dầu, ngày hôm khác họ đổ các chất khác thì sẽ như thế nào. Các cơ quan chức năng phải xây dựng chế độ an ninh đặc biệt cho các nguồn nước sinh hoạt. Quy trình phải khép kín và có thể đặt ống ngầm hút trong lòng sông để đảm bảo an toàn”.

“Nhìn nguồn nước đầu vào cấp cho nhà máy sau đó xử lý bán cho người dân mà ngao ngán, không có một chút gì gọi là phòng vệ. Giả sử chất ô nhiễm không phải dầu thải mà là một chất độc thì sẽ thế nào? Cần phải có quy trình bảo vệ riêng cho những nguồn nước sinh hoạt này”, BĐ Minh Xuân (Long An) đề nghị.