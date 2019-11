Lãnh 6 năm tù vì chạy ô tô lấn đường vượt ẩu khiến 7 người thương vong

Gây tai nạn chết người, một phụ nữ U60 bị xử phạt 1 năm tù Ngày 25.11, TAND TX.Hồng Ngự (Đồng Tháp) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Thu (60 tuổi, ngụ phường An Lộc, TX.Hồng Ngự) 1 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị cáo Nguyễn Thị Thu tại phiên tòa Ảnh: Trần Ngọc Theo cáo trạng, mặc dù không có giấy phép lái xe mô tô nhưng khoảng 19 giờ 40 ngày 17.8, bà Thu điều khiển xe máy BS 66H1 - 189.08 lưu thông trên đường Hùng Vương (TX.Hồng Ngự). Do chuyển hướng sang phần đường bên trái, không nhường đường cho xe đi ngược chiều nên va chạm với xe máy BS 66N1 - 183.93 do ông Nguyễn Văn Hiệp (47 tuổi, ngụ H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả làm ông Hiệp bị chấn thương sọ não được đưa đến bệnh viện điều trị đến ngày 23.8.2018 thì tử vong. Tr ần Ngọc