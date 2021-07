Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM nói gì về phương án 'cách ly F0 tại nhà'?

Cụ thể, liên quan công tác chăm lo cho người nghèo, mất việc làm, đối tượng xã hội; công tác cách ly tập trung, cách ly tại nhà, rác thải ở khu cách ly; công tác đảm bảo an ninh trật tự, các chốt kiểm soát tại TP.

Liên quan đến cách ly, điều trị, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM , cho biết hiện TP có 12.500 giường thu dung bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng; Sở Xây dựng cũng vừa nâng lên 16.000. Như vậy đã có tổng cộng 28.500 giường. Một tuần nữa ước tính sẽ có 30.000 giường thu dung các loại F0.

TP.HCM cũng đã có 6.500 điều trị bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng, nặng , trong đó 1.000 giường hồi sức chuyên sâu ở 4 bệnh viện lớn.

Theo PGS.TS Thượng, có 80% bệnh nhân không có triệu chứng hoặc nhẹ. Một số nhận định cho rằng F0 không triệu chứng này không phải là bệnh là không đúng vì hiện ngày nào cũng có người chuyển nặng và được đưa về bệnh viện điều trị Covid -19.

“Dù chưa đủ dữ liệu để công bố nhưng chủng vi rút Delta diễn tiến khác thường, từ trạng thái không triệu chứng chuyển qua có triệu chứng rất nhanh. Ngành y tế luôn sẵn sàng xe cấp cứu để đưa những người này về bệnh viện điều trị Covid-19”, PGS.TS Thượng nói.

PGS-TS Thượng thông tin thêm, đợt dịch Covid-19 này bệnh nặng do 2 nhóm. Cụ thể, do bệnh Covid-19 làm nặng, phổi tổn thương; do người bệnh mắc bệnh khác nặng. Do đó Sở Y tế đã chuyển đổi công năng một số bệnh viện đa khoa để đáp ứng được cùng lúc 2 loại bệnh này. Tuy nhiên, việc chuyển đổi bệnh viện cũng có bất lợi cho người dân, đó là người dân phải đi khám, chữa bệnh hơi xa.

Về câu hỏi TP.HCM có cách ly F0 tại nhà không? Theo PGS.TS Thượng, TP vẫn quyến tâm phát hiện sớm F0, cách ly nhằm tránh lây lan ra môi trường. Hiện nay, TP.HCM đang giãn cách, hy vọng số ca giảm dần, không phải tính đến phương án cách ly F0 tại nhà.

Về cách ly F1 tại nhà , theo PGS.TS Thượng, ngành y tế TP rất mừng khi Bộ Y tế đã mở ra hướng mới. Nếu ca số mắc nhiều thì F1 sẽ tăng cao, nên TP sẽ làm theo hướng dẫn của Bộ Y tế là cách ly tại nhà, nhưng "nhà phải đủ điều kiện".

Sở Y tế phối hợp với Sở TT-TT tạo ra một số công cụ để giám sát cách ly F1. Hiện Q.3 và Phú Nhuận đã cách ly một vài trường hợp tại nhà.

Để chuẩn bị ứng phó trong tình huống xấu nhất, TP giao 50.000 giường, nhưng hiện tại TP. đã có 36.500 giường; đang làm các Bệnh viện dã chiến số 5, 6, 7. 8.

Ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng cũng cho biết thêm, TP phân công Sở Xây dựng đáp ứng nhu cầu cho ngành y tế với số ca F0 nhiều. Sở Xây dựng đã có những nguồn để dự phòng 32.900 giường. Dự kiến, sáng mai (11.7) đưa vào 16.000 và sắp tới sẽ có 40.000 giường điều trị