Lãnh đạo TP.HCM livestream giải đáp thắc mắc của dân về Chỉ thị mới phòng chống, dịch Covid-19

Bạn đọc Thanh Niên gửi nhiều câu hỏi cần giải đáp - Tôi có bị kẹt ở Lâm Đồng khi đi thăm người thân, ông là hưu trí có bệnh nền nhưng chưa được chích do không có hộ khẩu tại địa phương. Nay muốn đón ông về Đồng Tháp bằng xe cá nhân thì có được không? Nếu được thì phải chuẩn bị những gì? Tuyến Phạm Ngô Loc Phu - Con tôi sinh năm 2008 đang học tại một trường PTCS tại tỉnh Đồng Nai. Hiện con tôi đang ở tại TP.HCM từ tháng 6.2021 do trong thời gian nghỉ hè nên lên TP.HCM thăm mẹ. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phải ở lại TP.HCM từ đó cho đến nay. Hiện tại, con tôi phải tham gia học tập theo hình thức học trực tuyến . Tuy nhiên cơ sở vật chất phục vụ công việc học tập của con tôi đang rất khó khăn. Địa phương nơi tôi thường trú đã là vùng xanh, nơi con tôi đang ở cũng đang trở lại trạng thái bình thường mới (Q.7, TP.HCM). Tôi đã có “Thẻ xanh Covid” với lần tiêm mũi 2 là ngày 25.8.2021. Tôi có được đi rước con tôi về để tiếp tục học được không vì còn phải áp dụng các biện pháp phòng dịch tại địa phương là cách ly tại nhà 14 ngày? - Tôi ở TPHCM đã tiêm đầy đủ 2 mũi nhưng muốn đi Bình Dương công chứng và sẽ về lại trong ngày. Tôi đi có được không? Kiều - TPHCM nói muốn về tỉnh thì phải có giấy tờ từ tỉnh, xe từ tỉnh đưa người dân về thì mới được phép. Nhưng ở tỉnh thì lại không lên tiếng về việc đưa người dân về quê. Vậy những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin muốn về thì phải làm sao? Trông chờ vào chính quyền địa phương? Khánh An Trần Hoàng Nguyên Chúng tôi đang làm việc tại Campuchia , được về nghỉ phép rồi kẹt luôn ở Việt Nam 4 tháng rồi, giờ muốn trở lại Campuchia làm việc thì phải đến sứ quán Campuchia TP.HCM để làm visa, đây là bắt buộc của nước sở tại. Vậy chúng tôi làm cách nào để vào thành phố để làm giấy tờ cho hợp lệ? - Thật vui vì sau hơn 4 tháng giãn cách, từ 1.10 thành phố nới lỏng để người dân có thể đi lại, cùng với các sinh hoạt thường nhật đang dần dần trở lại. Tuy nhiên, cũng mong mọi người “tự do trong khuôn khổ", "vui thôi, đừng vui quá" và đặc biệt lưu ý đảm bảo tuân thủ triệt để 5K. Hãy nhìn các quốc gia bị bùng dịch trở lại sau khi mở cửa để thấy rằng ý thức phòng dịch là điều rất quan trọng. Thúy Minh - Sao có mỗi TP.HCM họp thông báo vậy? Thế còn Bình Dương, Đồng Nai, Long An… Vẫn mỗi nơi mỗi kiểu sao? Vậy cho hỏi từ Bình Dương đi Phan Thiết làm có được không? Cần điều kiện gì? Thủ tục ra sao? An Nam