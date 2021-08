Lao động tự do nhận hỗ trợ Covid-19 không phải về địa phương xin xác nhận

Đây là thông tin ông Nguyễn Hồng Dân, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.Hà Nội, cho biết chiều nay, 16.8.

Vì vậy, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, nhất là những lao động tự do về việc khó tiếp cận gói hỗ trợ Covid-19, Sở LĐ-TB-XH Hà Nội đã có công văn hỏa tốc gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc tháo gỡ khó khăn trong việc xác nhận để hưởng chế độ hỗ trợ đối với người lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc ( lao động tự do ) do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.