Lên Đà Lạt thuê khách sạn 4 sao ở rồi trộm cắp tài sản

Nhật đang ra cửa chính để tẩu thoát thì bị anh L.T.D (46 tuổi, Hưng Yên), khách thuê phòng 220, phát hiện, bắt giữ và báo quản lý khách sạn cùng Công an P.9. Công an P.9 đã đến lập biên bản phạm tội quả tang , tạm giữ vật chứng mà Nhật trộm cắp được và chuyển cho Đội Điều tra tổng hợp - Công an TP.Đà Lạt thụ lý, điều tra giải quyết.