Lên kế hoạch bồi thường cho người dân Thủ Thiêm

Để hạn chế tập trung đông người, Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.2 chỉ mời 90 cử tri của 11 phường.

Ông Hưng cho biết UBND TP đã phê duyệt hệ số hoán đổi để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá đất tại các khu tái định cư để tính bù trừ chênh lệch diện tích hoặc giải quyết chi bằng tiền đối với khu đất 4,39 ha (KP.1, P.Bình An, Q.2). Trên cơ sở này, Q.2 sẽ ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện để người dân sớm nhận được nền đất, căn hộ.

Đối với buổi đối thoại của Thanh tra Chính phủ với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường (Bình An, Bình Khánh và An Khánh) khiếu nại cho rằng nhà, đất nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Hưng cho biết do dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội , nên chưa thể tổ chức như kế hoạch. Dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.2020, Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại với người dân.