Liên tục phát hiện phẫu thuật thẩm mỹ 'chui', Sở Y tế báo động đến quận, huyện

Mặt khác, các trang quảng cáo trên các trang báo mạng, mạng xã hội thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ sử dụng thuốc, hay các hóa chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể con người như phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác như xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm... Một số cơ sở trá hình bệnh viện, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, da liễu hoặc cơ sở đào tạo nghề để lén lút đào tạo và thực hiện các dịch vụ có liên quan đến thẩm mỹ, tiềm ẩn nguy cơ gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Và gần đây nhất đã xảy ra sự cố y khoa “bác sĩ phát hiện miếng gạc y tế bị bỏ quên trong khoang ngực bệnh nhân”, cũng như phát hiện cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ trá hình đặt trong tòa nhà là hộ kinh doanh cà phê trên địa bàn Q.5.