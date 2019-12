Lo mất an toàn sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM 'siết' máy bay không người lái

Theo đó, 24 quận, huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đối với khu vực trong bán kính 8 km từ ranh giới sân bay Tân Sơn Nhất , các địa phương triển khai tổ tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý các thiết bị có nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không dân dụng của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.