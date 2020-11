Lo 'phình' biên chế khi lập lực lượng an ninh, trật tự cơ sở

Ngày 12.11, Quốc hội thảo luận tại tổ về luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Nội dung cơ bản của dự luật là tổ chức lại gần 750.000 bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách hiện có thành một lực lượng làm nhiệm vụ tham gia hỗ trợ công an chính quy tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.