Lo tăng nhân sự, ngân sách khi lập lực lượng an ninh, trật tự cơ sở

Nhiều ý kiến cho rằng, thực tế sẽ làm tăng 800.000 nhân sự và phát sinh chi ngân sách.

Nhân sự tăng chứ không giảm

Ngày 11.9, tiếp tục phiên họp 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Nội dung chính của dự luật là tổ chức lại gần 750.000 bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách hiện có thành một lực lượng làm nhiệm vụ tham gia hỗ trợ công an chính quy tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

Đề xuất quản lý người sử dụng ma túy trái phép

Chiều 11.9, trình bày tờ trình dự án luật Phòng, chống ma túy sửa đổi, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, luật hiện hành chưa có quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, trong khi tình hình sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, nhất là từ khi hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không còn bị coi là tội phạm và không bị xử lý hình sự. "Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định hiện nay chỉ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng là chưa đủ sức răn đe", ông Vương nói và cho rằng cần phải quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và "có chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy" theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị.

Bộ Công an cũng đề xuất quản lý 1 năm đối với người sử dụng trái phép chất ma túy từ 18 tuổi trở lên; 6 tháng đối với người sử dụng trái phép chất ma túy dưới 18 tuổi, kể từ ngày xác định được hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gần nhất của người đó. Trong thời gian quản lý, nếu người đó thuộc đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; nếu được xác định nghiện thì thực hiện theo các quy định về công tác cai nghiện. Từ đó, ông Vương cho hay, dự thảo luật lần này bổ sung quy định việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được áp dụng ngay lần đầu người đó sử dụng trái phép chất ma túy. Việc quản lý được giao cho chính quyền địa phương nơi người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú. Dự thảo luật cũng quy định nội dung quản lý bao gồm: xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể theo yêu cầu của công an cấp xã, không quá 3 lần trong thời hạn quản lý; xác định tình trạng nghiện và tư vấn, động viên, giáo dục để giúp những người này không tái sử dụng ma túy. Trình bày tờ trình dự án luật, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, việc thống nhất 3 lực lượng nêu trên thành 1 lực lượng sẽ giảm số người hoạt động không chuyên trách và giảm chi ngân sách. Cụ thể, khi hợp nhất 3 lực lượng thành lực lượng mới sẽ cắt giảm được khoảng 500.000 người hoạt động trong lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tương đương với việc cắt giảm 375 tỉ đồng/tháng để chi hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Báo cáo thẩm tra sơ bộ mà Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Võ Trọng Việt trình bày cho biết, tại phiên họp thẩm tra của ủy ban này, một số ý kiến cho rằng, quy định về điều kiện hoạt động cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có thể làm phát sinh chi phí, ngân sách nhà nước, nhất là các quy định về bố trí nơi làm việc, phương tiện hoạt động, thanh toán công tác phí, hỗ trợ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Từ đó, các ý kiến này đề nghị rà soát, chỉ quy định một số điều kiện và chế độ, chính sách thực sự cần thiết, có lộ trình cụ thể cho phù hợp với khả năng bố trí kinh phí của T.Ư và từng địa phương, nhất là các địa phương khó khăn; nghiên cứu quy định một số chính sách xã hội hóa nguồn lực bảo đảm, hỗ trợ hoạt động của lực lượng này.

Cùng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng băn khoăn, thực tế, khi triển khai quy định tại dự luật này thì nhân sự sẽ tăng lên chứ không giảm đi. Cụ thể, từ hơn 741.000 người thuộc các lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và công an xã bán chuyên hiện lên 1,5 triệu người. “Như vậy sẽ tăng lên khoảng 800.000 người so với thực tế hiện có”, ông Tùng cho hay và bày tỏ băn khoăn ngân sách sẽ phát sinh thêm chi phí cho số biên chế tăng thêm này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng tán thành việc ban hành dự án luật, song đề nghị cần nghiên cứu kỹ các chính sách. Theo bà Ngân, mặc dù Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo là có giảm kinh phí, song theo bà thì cần có ý kiến của Bộ Tài chính về các điều kiện đảm bảo cho lực lượng mới từ bồi dưỡng, huấn luyện, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, nơi làm việc, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Giảm là ước tính trên luật

Giải trình thêm sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng, theo quy định pháp luật về PCCC, mỗi thôn phải lập một đội dân phòng trung bình khoảng 10 người thì nếu thành lập hết theo quy định tổng số thành viên của lực lượng dân phòng trên toàn quốc là 1,8 triệu người. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện mới thành lập được 23% trong số này (hiện có 543.095 người - PV). Cùng với đó, có khoảng 72.000 người bảo vệ dân phố ở các đô thị và trên 126.000 người là công an xã bán chuyên trách. Theo ông Lâm, như vậy, tổng số các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách theo quy định vào khoảng 2 triệu người (thực tế hiện có hơn 741.000 người - PV).

Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, quy định tại dự thảo luật lần này thống nhất 3 lực lượng nói trên, tính trung bình một thôn có một tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở từ 5 - 10 người thì toàn quốc có khoảng 1,5 triệu người tham gia lực lượng này. “Con số này so với con số theo luật định kia giảm 50.000 người”, ông Lâm phân tích, và nói thêm, đây là con số ước tính theo luật còn con số triển khai trên thực tế thế nào thì có thể khác.

Cũng theo người đứng đầu Bộ Công an, với lực lượng 2 triệu người thì trung bình mỗi người trong các lực lượng này được hưởng mức phụ cấp là 300.000 đồng/người/tháng, ngân sách nhà nước phải chi 600 tỉ đồng/tháng. Sau khi thống nhất lực lượng, giảm còn 1,5 triệu người thì mỗi tháng chỉ cần 450 tỉ đồng. “Như vậy, theo quy định của dự thảo luật thì hằng tháng toàn quốc sẽ cắt giảm được khoảng 150 tỉ đồng từ ngân sách”, ông Lâm cho biết.