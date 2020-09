Loạn làm giả, cho thuê chứng chỉ hành nghề y, dược

Công an mời làm việc mới biết mình đứng tên mở phòng khám! Đó là trường hợp bác sĩ A.T (42 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM). Mới đây, bà T. nhận được giấy mời làm việc của Cơ quan điều tra Công an Q.6 (TP.HCM), do liên quan đến một vụ án mà đơn vị đang thụ lý điều tra. Bà A.T đến Công an Q.6 làm việc mới biết bằng cấp của mình bị đưa vào hồ sơ giả để mở phòng khám Làm việc với công an, bà A.T được biết bà N.T.M.Tr (29 tuổi) mở PK nha khoa trên đường Bình Phú (Q.6) nhưng không có bằng cấp, CCHN y nên tìm “bác sĩ hợp tác”. Bà Tr. nhờ ông N.N.Đ (hiện đã bỏ trốn) làm dịch vụ để mở PK nha khoa. Khi bàn bạc việc mở PK, ông Đ. có dẫn theo một người đàn ông tự xưng là bác sĩ nên bà Tr. tin tưởng. Thế nhưng, đến khi lập hợp đồng hợp tác thì thông tin bác sĩ lại là của bà A.T. Bà Tr. thắc mắc thì ông Đ. nói vì hồ sơ của nam bác sĩ kia gặp trục trặc nên mới chuyển qua hợp tác với bác sĩ A.T. Sau đó, dù chưa được cấp phép nhưng PK nha khoa của bà Tr. vẫn đi vào hoạt động. Khi Sở Y tế TP.HCM tới kiểm tra, làm việc, bà Tr. đưa ra giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của Sở Y tế TP. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện đây là giấy giả. Bị phát giác, ông N.N.Đ bỏ trốn “ôm theo” gần 50 triệu đồng tiền dịch vụ mở PK của bà Tr. Làm việc với Công an Q.6, bà A.T liên tục thắc mắc và đặt câu hỏi tại sao thông tin của bà bị “lọt” ra ngoài, trong khi bà không hề quen biết bà Tr. cũng như ông N.N.Đ. Thắc mắc này vẫn chưa thể có câu trả lời, vì ông Đ. đã bỏ trốn và công an vẫn đang truy tìm.