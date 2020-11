Lợi dụng lúc đoàn giám sát rút về, thủy điện Thượng Nhật lại tích nước trái phép

Theo ông Trần Quốc Phụng, ngày 14.11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công điện khẩn, yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo Công an H.Nam Đông, giám sát 24/24 việc tích nước của thủy điện này.

Tuy nhiên, trong hai ngày 14 và 15.11, tại khu vực có mưa rất to, dễ xảy ra nguy cơ sạt lở núi, để đảm bảo an toàn cho lực lượng chức năng, UBND H.Nam Đông đã rút người về, ông Phụng giải thích lý do "việc giám sát 24/24" không thực hiện được.