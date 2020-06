Lời hồi đáp sau hơn một phần tư thế kỷ

Đó là một nhà văn nổi tiếng những năm 90 của thế kỷ 20, một bạn đọc trung thành của Thanh Niên và một thân phận sĩ quan biệt phái…

ẢNH: AN DY

Trong truyện ngắn Người chứng ít lời, nhà văn Trần Huiền Ân có nhắc đến một tấm thiệp xuân tự vẽ bằng tay đề “Mùa Xuân năm Nhâm Tuất 1982”. Tấm thiệp có lẽ vô tình kẹp trong cuốn từ điển được nhân vật xưng “tôi” mua lại ở một tiệm sách cũ. Chủ nhân của tấm thiệp là ông Vương Công Hi, đang ở Đội 7K2, Trại cải tạo Z30C, Hàm Tân (Bình Thuận). Nội dung tấm thiệp ghi những lời nhắn nhủ của ông Hi gửi về cho vợ và những người con. Chính nét chữ mềm mại, nho nhã cùng những lời yêu thương của ông Hi khiến nhân vật xưng “tôi” cảm thấy bị cuốn vào câu chuyện gia đình ông, những mớ cảm xúc đan xen lẫn lộn nhưng rất thực.