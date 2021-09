Long An: 500.000 liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm tiêm cho đối tượng nào?

Ngày 1.9, bác sĩ Huỳnh Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Long An (CDC Long An), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 500.000 liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm từ sự phân bổ của Bộ Y tế.

Theo bác sĩ Dũng, do vắc xin Vero Cell của Sinopharm bảo quản tương đối dễ nên CDC Long An đã tiếp nhận, mang về lưu trữ tại kho ở H.Đức Hòa. Đây là đợt tiếp nhận vắc xin Vero Cell thứ 2 của Long An. Đợt trước có số lượng 4.000 liều, được tiêm cho hơn 2.500 người Trung Quốc sinh sống trên địa bàn Long An.