Long An: Bị can 'giết cụ bà để cướp tài sản' được tại ngoại để sinh con

Ngày 26.12, nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa quyết định cho bị can Huỳnh Thị Điệp (39 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, H.Đức Hòa, Long An) bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người , cướp tài sản, được tại ngoại để chờ ngày sinh con thứ 3.

Việc giám sát bị can trong thời gian này được giao cho Công an xã An Ninh Tây và Công an H.Đức Hòa.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 28.10, cụ Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ngụ cùng địa phương) nhận được điện thoại của một phụ nữ gọi đến nhà để trả 10 triệu đồng mượn trước đó.

Khi đi, cụ Khuôn cầm theo giỏ xách bên trong có khoảng 1,2 lượng vàng cùng 30 triệu đồng tiền mặt. Đến tối cùng ngày, không thấy cụ về, cả nhà đi tìm nhưng không có tung tích nên trình báo công an.

Sau đó, thi thể cụ Khuôn được phát hiện đã trương sình, bốc mùi hôi thối trong nhà vệ sinh tại nhà Điệp.