Long An: Can bạn gái bị đánh, một thanh niên bị đâm tử vong

Ngày 14.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa ( Long An ) cho biết đã phối hợp cảnh sát hình sự và cơ quan pháp y tỉnh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể nạn nhân P.H.M (20 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Bình, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) cho gia đình đưa về nhà mai táng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 13.12, anh M. có mặt gần khu vực Trạm thu phí ĐT830 (tọa lạc ấp 4, xã Hựu Thạnh, H.Đức Hòa) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân giữa bạn gái với một thiếu nữ tên T. (17 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú xã Lương Bình, H.Bến Lức) vì T. định hành hung bạn gái anh M.

Sau khi đâm tử vong anh M., nghi phạm T. chạy vào trạm điều hành thu phí định bỏ trốn nhưng bị người dân bắt giữ giao công an. Hiện nghi phạm đã được di lý về Công an tỉnh Long An thụ lý điều tra theo thẩm quyền.