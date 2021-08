Long An: CSGT kịp thời hỗ trợ sản phụ sinh non bất tỉnh đi cấp cứu

Chiều 8.8, Công an H.Đức Hòa (Long An ) cho biết tổ tuần tra của CSGT huyện phối hợp Cảnh sát cơ động Bộ công an đã dùng xe chuyên dụng đưa sản phụ sinh non tại nhà đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Sức khỏe mẹ con sản phụ hiện ổn định và đang được theo dõi, điều trị.