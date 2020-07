Long An: Khởi tố, tạm giam bị can lừa đảo nhiều cán bộ hưu trí

Ngày 21.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết sau thời gian điều tra, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nữa (49 tuổi, ngụ TT.Cần Giuộc, H.Cần Giuộc, Long An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản