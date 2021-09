Long An: Nhiều địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 20.9

Cần Thơ, Long An vận hành trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 nguy kịch

Các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 bao gồm toàn bộ TP.Tân An; các xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc, Hựu Thạnh, Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Nam, Đức Lập Hạ, Đức Hòa Thượng, TT.Đức Hòa, TT.Hậu Nghĩa (H.Đức Hòa); TT.Bến Lức và các xã Mỹ Yên, Tân Bửu, Thanh Phú, Long Hiệp, Phước Lợi, An Thạnh, Lương Hòa, Lương Bình, Tân Hòa, Thạnh Đức, Nhựt Chánh (H.Bến Lức); ấp 1, ấp 3 xã Long Hậu; ấp Vĩnh Phước, Phước Lý xã Phước Lý; ấp Long Thới, Tân Điền xã Long Thượng, 7 khu phố là Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Thanh Hà, Trị Yên của TT.Cần Giuộc (H.Cần Giuộc); TT.Cần Đước (H.Cần Đước); TT.Thủ Thừa và các xã Nhị Thành, Bình Thạnh, Mỹ An, ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Lạc (H.Thủ Thừa).

Đối với các xã, thị trấn còn lại của huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa được mở cửa trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là cùng một thời điểm không quá 20 người, giữa khoảng cách 2 m. Người được tiêm đủ 2 mũi vắc xin được phép lưu thông, di chuyển trong phạm vi nội huyện.

Các lực lượng thuộc Tỉnh đoàn Long An đóng vai trò quan trọng và xuyên suốt trong các kế hoạch chống dịch của tỉnh Long An B.B

Tiếp tục duy trì các trạm/chốt đối ngoại giữa huyện với huyện, giữa xã vùng xanh với xã vùng đỏ. Các chốt/trạm còn lại phải tháo dỡ. TX.Kiến Tường và các huyện còn lại áp dụng Chỉ thị 15 cho đến khi có thông báo mới. Trong đó, người dân không được tập trung trên 10 người ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện; Dừng các hoạt động hội họp, hội thảo, sự kiện không thật sự cần thiết tập trung trên 20 người trong 1 phòng. Tiếp tục dừng hoạt động của các chợ truyền thống và loại hình dịch vụ vận tải công cộng trên đường bộ; Các địa phương, bến khách ngang sông phục vụ đi, lại của người dân và công nhân lao động được thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát được hoạt động, nhưng chỉ phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ và phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Lĩnh vực xây dựng, tín dụng ngân hàng , công chứng, luật sư, đăng kiểm,… được hoạt động và phải đảm bảo yêu cầu 5K, 5T của Bộ Y tế. Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tỉnh Long An, từ 27.5 đến 14.9, Long An ghi nhận 28.894 ca nhiễm Covid-19. Hiện có 5.771 người bệnh Covid-19 đang điều trị theo phân tầng. Tỉnh Long An đang triển khai nhiều giải pháp để giảm tải về rác thải và cải thiện vệ sinh môi trường trong các khu cách ly, điều trị người có liên quan Covid-19.