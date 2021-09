Lần đầu tiên Long An xét tuyển học sinh lớp 10 vào trường THPT Chuyên

Ngày 4.9, ông Nguyễn Thanh Tiệp, Giám đốc Sở GD-ĐT Long An , cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 15.9, Hội đồng tuyển sinh Long An sẽ xét tuyển từ hơn 1.000 hồ sơ để lấy 300 chỉ tiêu học sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022.

“Đây là lần đầu tiên Trường THPT Chuyên Long An tổ chức xét tuyển đầu vào. Và đó là sự bất đắc dĩ vì dịch Covid-19 diễn biến quá phức tạp tại TP.Tân An. Cả bốn lần tổ chức thi đều không thể thực hiện được”, ông Tiệp nói.

Tuy nhiên, ông Tiệp cũng cho biết Sở GD-ĐT đã chỉ đạo Trường THPT Chuyên Long An tuyển đủ chỉ tiêu là 35 học sinh/ lớp, tổng số lớp là 9 lớp, tổng số học sinh lớp 9 lên lớp 10 được tuyển là 300 học sinh.

“Thi tuyển trực tiếp là cách sàng lọc công bằng và chính xác nhất. Nhưng, tình hình dịch bệnh đã không cho phép làm điều đó. Cho nên, Sở GD-ĐT cho phép Trường THPT Chuyên tuyển 35 học sinh/lớp chứ không phải 30 học sinh/lớp như các năm trước. Trong quá trình học, nếu năng lực của học sinh nào phản ánh không đúng với kết quả học tập, hạnh kiểm trong học bạ THCS sẽ bị cho xuống học lớp bình thường. Đó cũng là cơ chế để sàng lọc lại”, ông Tiệp cho hay.

Năm học 2021 - 2022, từ khối mần non đến THPT trên địa bàn tỉnh Long An có khoảng 300.000 học sinh. Ngày nhập học chính thức đã được UBND tỉnh Long An ấn định là 20.9. Theo đó, nếu tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì các trường THCS, THPT sẽ tiến hành dạy học trực tuyến. Thấu hiểu khó khăn của một số phụ huynh, Sở GD-ĐT Long An đang yêu cầu các trường rà soát lại các em có hoàn cảnh khó khăn để Sở GD-ĐT vận động các nhà tài trợ mua các thiết bị công nghệ tặng cho các em này.