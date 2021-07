Thí sinh học ngoài tỉnh thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Vì sao nơi nhận, nơi không?

Ngày 25.7, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD-ĐT Tiền Giang , cho biết Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 2) của tỉnh đã tiếp nhận 15 hồ sơ của các học ngoài tỉnh muốn tham gia thi tại Tiền Giang trong đợt này.

Tiền Giang: Thi "3 tại chỗ", test nhanh 3 lần

“Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi các sở về việc đồng ý cho các thí sinh còn lại của đợt 2 kỳ thi THPT năm 2021 học tại địa phương đang là vùng dịch được đặc cách tốt nghiệp THPT theo nguyện vọng. Nhưng khảo sát trong 174 em đang chuẩn thi, trong đó có 15 em ngoài tỉnh Bến Tre, TP.HCM và Hưng Yên…thì nhiều em không đồng ý xét tuyển để công nhận tốt nghiệp, các em muốn được thi tuyển để chứng minh năng lực vào các trường đại học ở ‘tốp’ đầu. Tỉnh Tiền Giang đang tạo mọi điều kiện, nguyện vọng cho thí sinh, ngay cả các em về từ vùng dịch”, ông Trí nói.

Theo ông Trí, thí sinh ngoài tỉnh khi đến Sở GD-ĐT Tiền Giang đăng ký thi tuyển chỉ cần có kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính với Covid-19 trong 3 ngày. Ngay khi nhận hồ sơ, Sở sẽ hướng dẫn để thí sinh được test nhanh Covid-19 nếu vẫn âm tính sẽ được nhận. Vào ngày 5.8 (trước khi vào khu vực thi), các em sẽ được test nhanh kháng nguyên Covid-19 lần nữa, nếu âm tính, được vào thi “3 tại chỗ” đến khi kết thức tất cả các môn. Sau khi đã hoàn thành đợt thi, các em sẽ được test nhanh Covid-19 lần nữa, nếu âm tính sẽ được cho ra về. Trong hội đồng thi, các thí sính ngoài tỉnh sẽ được thi ở một phòng thi riêng.

“Trong Công văn, Bộ GD-ĐT có nói sẽ yêu cầu các trường đại học tổ chức một cuộc thi tuyển đầu vào để đánh giá năng lực của các em được xét công nhận kết quả nhưng nhiều em cho biết muốn vào các trường y khoa,…nên muốn thi chứ không đồng ý công nhận tốt nghiệp. Và chúng tôi hết sức chia sẻ với các em.”, ông Lê Quang Trí nói.

Long An: Không thể tiếp nhận

Trong khi đó tại Long An, ông Nguyễn Thanh Tiệp, Giám đốc Sở GD-ĐT , cũng biết đã có nhiều thí sinh là “dân Long An” học THPT tại TP.HCM và tỉnh khác muốn thi tại Hội đồng thi Long An đợt 2 sắp tới nhưng cho đến nay, Sở GD-ĐT chưa nhận bất cứ hồ sơ nào cả. Sở GD-ĐT Long An đang thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

“Tôi đã trao đổi với lãnh đạo các sở GT-ĐT ở một số tỉnh, thành và kèm theo Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Long An để các vị ấy biết vì sao chúng tôi không thể tiếp nhận thí sinh quê Long An về tỉnh nhà dự thi. Riêng 143 thí sinh ở Long An được tham gia thi TPHT đợt 2 thì Sở có khảo sát rồi, có khoảng 30 em muốn thi chứ không đồng ý xét công nhận kết quả tốt nghiệp”, ông Nguyễn Thanh Tiệp cho biết.

Cũng theo ông Tiệp, con số này có thể thay đổi, sau khi Bộ GD-ĐT có thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nhưng không dự thi do đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của của Thủ tướng Chính phủ và nơi bị phong tỏa, cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của ngành y tế có nguyện vọng sẽ được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT. Bộ GD-ĐT đã đề nghị ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh có nguyện vọng.

Được biết Công văn 2140/TB-UBND do ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Long An, ký ngày 7.7, có thông báo không tiếp nhận thí sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục ở TP.HCM dự thi ở Long An.

Ngày 25.7, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Long An, cho biết: " Hiện nay, tất cả các thí sinh về từ vùng dịch vẫn phải thông qua Hội đồng hương Long An để tiếp nhận trở về quê. Và nếu các em về được thì cũng như các đối tượng khác , nghĩa là các em cũng phải cách ly y tế phòng, chống Covid-19 đủ số ngày theo quy định".