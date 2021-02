Liên tiếp phát hiện 2 văn bản giả cho học sinh nghỉ học phòng dịch Covid-19

Cùng ngày, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở GD-ĐT Bến Tre , cho biết nếu không có chỉ đạo đột xuất nào từ UBND tỉnh thì ngày 22.2 tới, học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ đi học trở lại. Trong khi đó, bà Lê Thị Song An, Phó giám đốc S ở GD-ĐT Long An , cho biết kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt thì học sinh sẽ đi học trở lại vào ngày 22.2. Nhưng Sở đang chuẩn bị họp bàn để tiếp tục tham mưu xin UBND tỉnh cho học sinh toàn tỉnh nghỉ đến ngày 28.2 mới đi học trở lại. “Long An là tỉnh nằm ngay cửa ngõ miền Tây của TP.HCM - nơi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Long An lại là tỉnh có đường biên giới dài với nước bạn Campuchia,...và chúng tôi cũng cần thêm thời gian để các trường chuẩn bị về công tác phòng chống dịch, cũng như nắm lại lịch trình di chuyển của các em trong dịp Tết Tân Sửu 2021”, bà Song An nói.