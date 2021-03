Con bị trường 'bỏ', phụ huynh cầu cứu: Sở GD-ĐT Long An nói gì?

Trong hai ngày 4 và 5.3, qua email, phóng viên Báo Thanh Niên nhận được lần lượt các nội dung phản hồi của Thanh tra Sở GD-ĐT Long An và ông Nguyễn Trọng Chí, Hiệu trưởng Trường tiểu học, THCS-THPT iSchool Long An , liên quan đến phản ánh của phụ huynh Nguyễn Thị Ngọc Trầm (38 tuổi, ngụ TT.Bến Lức, H.Bến Lức, Long An) về việc 2 con (học lớp 4 và lớp 6) của bà phải chuyển khỏi Trường tiểu học, THCS-THPT iSchool Long An sau khi kết thúc học kỳ 1. Nội dung phản ánh của bà Trầm được Báo Thanh Niên đăng tải trong bài viết “Con bị trường 'bỏ' phụ huynh cầu cứu sở ”.

Theo thông tin từ Thanh tra Sở GD-ĐT Long An, Trường tiểu học, THCS - THPT iSchool Long An (gọi tắt Trường iSchool Long An) là trường tư thục, được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh Long An. Tên trường iSchool Long An không có chữ “Hội nhập quốc tế” như một số tờ rơi, cẩm nang tuyển sinh mà một số phụ huynh đã có để tham khảo, chọn trường trước đó.